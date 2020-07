Die Bäckerei-Kette aus Achim muss zum dritten Mal seit 2013 Insolvenz anmelden. (Björn Hake)

Die Bäckerei-Kette Garde ist insolvent. Damit ist das Unternehmen aus Achim zum dritten Mal seit 2013 zahlungsunfähig. Das bestätigte Malte Köster am Montag. Ein entsprechender Antrag wurde Anfang des Monats gestellt. Der Insolvenzanwalt wurde – wie beim vorherigen Verfahren – vom Amtsgericht Verden zum vorläufigen Sachverwalter bestimmt.

Als Grund für das Verfahren nennt Köster die Corona-Krise. Sie habe die Bäckerei-Kette in Bedrängnis gebracht. „Der Lockdown hat alle Planungen ad absurdum geführt“, sagt Köster. Denn noch Anfang des Jahres hatte es so ausgesehen, als gehe es für das Unternehmen bergauf. Alle Beteiligten zeigten sich damals zuversichtlich, dass das im August 2019 eröffnete Insolvenzverfahren mit der Unterstützung eines Investors positiv abgeschlossen werden kann.

Ursprünge in Bremen

Wie zuvor soll das Unternehmen nun in Eigenverantwortung saniert werden. „Es ist sicherlich sinnvoll und naheliegend, das Verfahren mit denselben Personen zu begleiten wie beim letzten Mal, da so alle Beteiligten das Unternehmen und die Situation schon kennen“, sagt Köster. Der Betrieb läuft vorerst weiter, Löhne und Gehälter der Mitarbeiter sollen für die nächsten Monate gesichert sein. Garde-Geschäftsführer Karsten Jarick wird im Insolvenzverfahren juristisch von der Kanzlei BBL Bernsau Brockdorff begleitet. Unter Jarick ist dem Unternehmen schon nach der ersten Insolvenz 2013 der Neustart gelungen. Malte Köster kommt als Sachwalter eine überwachende Funktion zu.

Die Bäckerei Garde hat ihren Produktionsstandort in Achim-Uesen und ist mit ihren 34 Filialen im Landkreis Verden, in Bremen, Cuxhaven und in Buxtehude vertreten. Die Ursprünge des Unternehmens gehen auf eine 1797 gegründete Weißbäckerei in der Bremer Altstadt zurück.