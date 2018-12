Unsicherheiten für eine Branche: Der Fahrzeugbau ging in den ersten drei Quartalen in Bremen zurück. Über das Autoterminal in Bremerhaven werden Neuwagen von Mercedes verschifft. (INGO WAGNER)

Die Handelskammer Bremen geht für das kommende Jahr von einem schwächeren Wirtschaftswachstum als noch 2018 aus. Grund dafür seien vor allem die politischen Risiken wie die US-Zollpolitik, die immer konkreter würden, sagte Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer, bei der Landespressekonferenz im Schütting am Donnerstag. Gerade der Brexit sei für Bremen sehr relevant, da Großbritannien ein besonders wichtiger Handelspartner sei.

Rechnet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag für 2018 mit einem Plus von etwa 1,8 Prozent für Deutschland, soll das Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr bei 1,7 Prozent liegen. „Ich gehe davon aus, dass das in Bremen ähnlich sein wird“, sagte Fonger. Das sei zufriedenstellend, aber eben eine leichte Abschwächung. Im Vorjahr lag das Wirtschaftswachstum in Bremen noch bei 3,3 Prozent und damit über dem Bundesdurchschnitt. „Insoweit muss man eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums feststellen“, kommentierte der Hauptgeschäftsführer. Unternehmen in Bremen schätzten die Wirtschaftslage dennoch grundsätzlich gut ein, wie die Konjunkturumfrage der Kammer im Herbst gezeigt habe. Von einer Krise sei keine Rede.

Rückgang beim Fahrzeugbau

Allerdings treffen Bremen internationale Unsicherheiten stärker als andere Bundesländer: Die Exportquote liegt hier bei 65 Prozent. Die Industrie verzeichnete in diesem Jahr bereits deutlich Rückgänge beim Wachstum. Der Fahrzeugbau ging in den ersten drei Quartalen sogar um 2,9 Prozent zurück. „Man erkennt also durchaus, dass hier die exportabhängige Industrie sich in etwas schwierigeren Fahrwassern befindet“, sagte Fonger.