Pass-Teilnehmer sollen auch die Eingangsbereiche von Hochhäusern und Wohnanlangen pflegen. (Erik Zoellner)

Langzeitarbeitslose in Bremen sollen eine neue Perspektive bekommen. Dafür hat der Senator für Wirtschaft und Arbeit ein Programm unter dem Titel „Perspektive Arbeit Saubere Stadt“ (Pass) gestartet. Insgesamt 130 sozialversicherungspflichtige Stellen sollen in Bremen und Bremerhaven geschaffen werden.

Die Idee hinter Pass ist, durch öffentlich geförderte Jobs Menschen eine Rückkehr auf den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, die ohne staatliche Hilfe nicht dazu in der Lage wären. Untersuchungen zeigen, dass die Chancen, einen Job zu bekommen, kleiner werden, je länger man arbeitslos ist. „Mit Pass sollen insbesondere Alleinerziehende, Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen und über 50-Jährige erreicht werden. Mit den geförderten Maßnahmen soll einer Verfestigung von Langzeitarbeitslosigkeit entgegengewirkt und soziale Teilhabe ermöglicht werden“, sagt Arbeitssenator Martin Günthner (SPD).

Neben Lazlo für 500 Langzeitarbeitslose ist Pass nun das zweite Programm im Land Bremen für diese Gruppe. In diesem und im kommenden Jahr sind jeweils etwa 3,5 Millionen Euro für die Entwicklung dieses sozialen Arbeitsmarktes vorgesehen.

Müll sammeln als Job

Träger können beim Senator für Wirtschaft und Arbeit Anträge stellen, um geförderte Stellen zu bekommen. Grundsätzlich sollen benachteiligte Stadtteile berücksichtigt werden, der Einsatz ist aber im gesamten Stadtgebiet möglich. Gefördert werden Projekte, die die Sauberkeit und Aufenthaltsqualität im Land Bremen verbessern.

So ist etwa zum 1. Juni das Projekt „Concierge“ des Beschäftigungsträgers Förderwerk Bremen gestartet. Hier werden Langzeitarbeitslose als Concierge in Hochhäusern und Wohnsiedlungen eingesetzt. Sie sollen Ansprechpartner für Bewohner sein, Post und Pakete annehmen sowie den Eingangsbereich pflegen. Andere Träger hätten etwa Pass-Stellen für die Spielplatzreinigung oder die Müllbeseitigung beantragt. Das Programm fördert diese Jobs zu 100 Prozent. Die Teilnehmer erhalten den gesetzlichen Mindestlohn oder ein höheres Gehalt.

Die Langzeitarbeitslosigkeit ist seit vielen Jahren ein Problem. Zuletzt zählten im Juni etwa 15 800 Menschen zu dieser Gruppe. Viele von ihnen haben keine abgeschlossene Berufsausbildung, bei manchen kommen noch weitere Hindernisse hinzu, die eine Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt erschweren, beispielsweise psychische Erkrankungen.

Erst Anfang Juni hatte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil Details für ein Projekt für Langzeitarbeitslose vorgestellt. Der SPD-Politiker will demnach bis zu 150 000 Jobs in der freien Wirtschaft, in Wohlfahrtsverbänden oder in Kommunen schaffen.