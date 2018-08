Die Zahl der Arbeitslosen in Bremen ist im August gesunken. (dpa)

Die Bundesagentur für Arbeit spricht von einem "goldenen Spätsommer" auf dem Arbeitsmarkt in Niedersachsen. Der Grund: Die Zahl der Frauen und Männer ohne Job sank im August im Vormonatsvergleich um 1,9 Prozent auf 227.210. Noch deutlicher wird es im Jahresvergleich, denn im auslaufenden Monat waren sieben Prozent weniger Menschen arbeitslos gemeldet als im August 2017. Positive Zahlen meldete am Donnerstag auch das Bundesland Bremen, wo die Zahl der Arbeitslosen im August im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Prozent auf 35.167 sank.

"Der Arbeitsmarkt in Niedersachsen startet nach der saisonüblichen Ferienpause wieder durch. Die Betriebe stellen wieder mehr Personal ein, da die Aussichten für den Herbst weiter gut sind", sagte Bärbel Höltzen-Schoh, Landeschefin der Bundesagentur für Arbeit in Niedersachsen. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent zurück und lag damit nur knapp über dem Bundesdurchschnitt von 5,2 Prozent. Die Spanne in Niedersachsen reichte im August dabei von 2,5 Prozent im Kreis Emsland bis 10,4 Prozent in der Stadt Wilhelmshaven.

In Bremen ließ die Quote den zweistelligen Bereich wieder hinter sich und fiel von 10,0 Prozent im Juli auf 9,8 Prozent. Entsprechend positiv äußerte sich der Chef der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven, Joachim Ossmann: "Die Betriebe stellen nach den Ferien vermehrt ein und haben weiterhin einen hohen Bedarf. Die Beschäftigungsmöglichkeiten in Bremen sind gut, insbesondere für qualifizierte Fachkräfte." Die Quoten im Zwei-Städte-Staat fallen dabei unterschiedlich aus. In Bremerhaven lag sie bei 12,4 und in der Stadt Bremen bei 9,3 Prozent.

Bundesweit stieg die Zahl der Arbeitslosen während der Sommerpause im August auf 2,351 Millionen. Das ist jedoch der niedrigste Wert für diesen Monat seit dem Jahr 1991. Im Vergleich zum Vormonat nahm die Zahl der Jobsucher nach Angaben der Bundesagentur in Nürnberg um 26.000 zu, gegenüber dem Vorjahr sank sie dagegen um 194.000. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkte auf 5,2 Prozent. (dpa)