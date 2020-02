Mit der Politik über Bürokratie zu sprechen, sei schwierig, sagt Nathalie Rübsteck, neue Dehoga-Chefin in Bremen. "Es gibt viele Lippenbekenntnisse." (Christina Kuhaupt)

Frau Rübsteck, Sie sind seit Januar Chefin vom Dehoga in Bremen. Haben Sie schon ein Lieblingsrestaurant in der Stadt?

Nathalie Rübsteck: In Bremen hatte ich leider noch nicht so viele Gelegenheiten, um essen zu gehen. Das will ich in den nächsten Monaten aber unbedingt nachholen. Ich reise sehr viel und wenn ich dann die Möglichkeit habe, Essen aus einem der Urlaubsländer zu bekommen, erinnert mich das immer an schöne Momente. Die deutsche Küche mag ich aber auch – besonders, wenn sie innovativ ist.

Was können Sie denn schon über die Bremer Gastronomieszene sagen?

Sie ist sehr spannend. Es gibt hier traditionelle Strukturen, aber auch ganz neue Konzepte. Das zeichnet Bremen im Allgemeinen aus, diese Mischung aus Alt und Neu, Geschichte und Moderne.

Ist das ein Unterschied zu Ihrer vorherigen Station beim Dehoga in Stade?

Der Bezirk Stade ist sehr groß, aber wenig urban. Deswegen ist die Gastronomie sehr ländlich geprägt. Ich glaube aber, dass beide Bezirke voneinander lernen können. Deswegen wollen wir auch stärker kooperieren.

Was heißt das genau?

Der Dehoga betreut mit seinem Büro in Stade das ganze Elbe-Weser-Dreieck, das bis an Bremen und Bremerhaven heranreicht. Da finde ich es naheliegend, dass wir zusammenarbeiten. Wenn ein Mitglied anruft, der passende Ansprechpartner in Bremen aber gerade nicht da ist, können wir es an Stade weitervermitteln und umgekehrt. Wir sind nicht fusioniert, wollen aber über den Tellerrand hinausschauen.

Behalten Sie deswegen Ihr Büro in Stade, zusätzlich zu dem in Bremen?

Ja, wir sind gerade dabei, die Geschäftsstellen besser zu vernetzen. Ich werde die meiste Zeit aber in Bremen sein, in Stade vielleicht ein oder zwei Tage in der Woche. Das hängt natürlich immer von der Terminlage ab: Ich bin auch oft in Berlin, um Bremen beim Bundesverband zu vertreten.

Ihr Vorgänger Thomas Schlüter war 25 Jahre in diesem Amt. Wie groß sind die Fußstapfen, in die Sie treten müssen?

Sehr groß. Ich kenne Thomas Schlüter schon länger. Er hat den Verband in Bremen enorm nach vorne gebracht und steht mir auch immer noch mit Rat beiseite. Ich bin gerade noch in der Findungsphase, kenne natürlich aber die Probleme der Mitglieder.

Welche sind das?

Die Bürokratie belastet unsere Mitglieder stark. Einige sagen, dass sie vor lauter Papierkram kaum noch dazu kommen, ihre eigentliche Arbeit zu machen. Es gibt zum Beispiel unglaublich viele Dokumentationspflichten. Das ist in den vergangenen Jahren noch mehr geworden. Muss das wirklich sein? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Politik nicht darauf schaut, was neue Regeln für die Betriebe bedeuten.

Können Sie etwas dagegen tun?

Wir sprechen viel mit Politikern und bemühen uns nach Kräften. Aber es ist eine sehr schwierige Aufgabe. Es gibt viele Lippenbekenntnisse.

Betriebe aus der Hotelbranche und der Gastronomie beklagen auch immer wieder, dass Mitarbeiter fehlen. Wie groß ist die Lücke in Bremen?

Genaue Zahlen haben wir nicht, aber wir bekommen regelmäßig Anfragen von Mitgliedern, die uns bei der Personalsuche um Hilfe bitten.

Warum ist es denn so schwer, junge Leute für eine Ausbildung zu gewinnen?

Für die meisten ist es eine riesige Umstellung zu dem, was sie aus der Schule kennen. Wir gehen nicht von 9 bis 17 Uhr ins Büro und dann nach Hause. Teilweise fällt bei uns auch richtige körperliche Arbeit an. Wer als Restaurantfachkraft den ganzen Abend auf den Beinen ist und Teller hin und her trägt, dem fällt das häufig erstmal schwer. Lange waren Jugendliche aber auch darauf gepolt, nach der Schule lieber zu studieren anstatt eine Ausbildung zu machen. Das wandelt sich momentan zum Glück. Wir haben in diesem Jahr außerdem ein Siegel eingeführt, das gute Ausbildungsbetriebe auszeichnet, um diese Unternehmen sichtbar zu machen. Denn leider gibt es auch bei uns immer wieder schwarze Schafe.

Ist Geld auch ein Problem?

Ganz klar: Geld ist nicht das Problem. Wir haben in den vergangenen Jahren die Ausbildungsvergütung stark und überproportional erhöht. Mittlerweile liegen wir tatsächlich im guten Mittelfeld im Vergleich mit anderen Ausbildungen. Außerdem wurde 2018 der Tarifvertrag für allgemein verbindlich erklärt. Selbst wenn ein Betrieb nicht Mitglied bei uns ist, muss er seitdem den Tariflohn zahlen. Das schafft für alle Betriebe gleiche Bedingungen.

Das Gespräch führte Stefan Lakeband.

Zur Person

Nathalie Rübsteck

ist Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Stade, seit Januar leitet sie zudem den Dehoga in Bremen. Zuletzt war die Juristin beim Handelsverband Nordwest. Die 49-Jährige folgt auf Thomas Schlüter, der nach 25 Jahren als Dehoga-Cehf in den Ruhestand gegangen ist.

Zur Sache

Vertretung für Hunderte Betriebe

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) vertritt rund 550 Mitglieder in Bremen, Bremen-Nord und Bremerhaven. Dazu gehören das klassische Restaurant, aber auch Cafés, Eisdielen, Imbisse und Diskotheken sowie Hotels und Pensionen. Der Bezirksverband Stade, mit dem der Dehoga Bremen unter Führung von Nathalie Rübsteck künftig enger zusammenarbeiten will, erstreckt sich von Cuxhaven über Stade und Rotenburg/Wümme bis nach Verden. Er hat rund 700 Mitglieder.