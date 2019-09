Bremen/Stuttgart. Das Landgericht Stuttgart hat den Autokonzern Daimler zur Zahlung von Schadensersatz im Abgasskandal verurteilt. In dem Rechtsstreit geht es um ein Fahrzeug der E-Klasse von Mercedes mit der Abgasnorm Euro 5, das bislang nicht von einem Pflichtrückruf des Kraftfahrt-Bundesamts betroffen war. Auch wenn es dieses Jahr schon drei ähnliche Urteile einer anderen Kammer des Landgerichts Stuttgart gegeben hat, bewertet Rechtsanwalt Lars Murken-Flato das Urteil als "aufsehenerregend". Der Jurist arbeitet für die Bremer Kanzlei Hahn Rechtsanwälte, die die Klägerin vertreten hat. Das Urteil sei ein ermutigendes Signal für alle Betroffenen, "ihre Rechte wahrzunehmen und sich gegen Dieselbetrug zu wehren“ – auch dann, wenn das Fahrzeug bisher nur Teil einer sogenannten freiwilligen Kundendienstmaßnahme von Daimler sei.

Die Klägerin hatte den gebrauchten Mercedes nach Angaben der Kanzlei im August 2015 für 41 900 Euro gekauft. Im Oktober 2018 forderte sie demnach aufgrund des Abgasskandals die Rücknahme des Fahrzeugs und die Erstattung des Kaufpreises, was Daimler ablehnte. Das Landgericht Stuttgart gab der Klägerin nun Recht. Danach erhält die Klägerin abzüglich eines Nutzungswertabzugs etwa 36 000 Euro inklusive Verzugszinsen in Höhe von vier Prozent des Kaufpreises pro Jahr. Bei dem Prozess ging es um das sogenannte Thermofenster, welches das Gericht als eine unzulässige Abschalteinrichtung bezeichnet habe, so der Anwalt.

Beim Thermofenster handelt es sich laut der Kanzlei um eine Funktion, die dafür sorgt, dass die Abgasreinigung abhängig von der Außentemperatur zurückgefahren wird, sodass gerade bei niedrigen Temperaturen die gesetzlichen Grenzwerte für Stickoxide erheblich überschritten würden. Das Gericht geht nach Angaben des Rechtsanwalts davon aus, dass „die Installation der Abschalteinrichtung in der Motorsteuerungssoftware mit Wissen und Wollen eines oder mehrerer Mitglieder des Vorstand der Beklagten erfolgt (…) ist.“ Das Gericht werfe Daimler unter anderem vor, sich skrupellos über gesetzliche Vorschriften hinweggesetzt zu haben. Das Landgericht habe sich in seinem Urteil auf den Paragraphen 826 des Bürgerlichen Gesetzbuches bezogen: Die Klägern habe „einen Schaden erlitten. Dieser ist durch ein Verhalten der Beklagten entstanden, welches als sittenwidrig zu qualifizieren ist. Die Beklagte hat dabei vorsätzlich gehandelt. Aufgrund dessen hat die Klägerin einen Anspruch auf Schadensersatz (…).“

Daimler will gegen das aktuelle Urteil des Landgerichts in Berufung gehen, wie der Konzern auf Nachfrage des WESER-KURIER mitteilte: „Das Urteil der 46. Zivilkammer des Landgerichts halten wir für falsch“, so eine Unternehmenssprecherin. Daimler verwies in diesem Zusammenhang auf ein Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Stuttgart von diesem Jahr. Dieses hatte zugunsten von Daimler entschieden, weil der Kläger den Vorwurf der sittenwidrigen Schädigung nicht habe belegen können; die Thermofenster seien nicht als unzulässige Abschalteinrichtung anzusehen. „Wir sind daher davon überzeugt, dass das Oberlandesgericht Stuttgart das Urteil der 46. Zivilkammer aufheben und die Klage abweisen wird.“ Bisher gebe es auf OLG-Ebene acht Entscheidungen „zu unseren Gunsten, keine Entscheidung gegen uns.“

Das sei im Fall seiner Mandantin anders gelagert, ist Murken-Flato überzeugt. Dieser Fall sei eindeutiger, darauf deute auch die Begründung des Landgerichts hin.