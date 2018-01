Der Chef der in Berlin ansässigen Fluggsellschaft Germania: Karsten Balke (Frank Thomas Koch)

Gute Nachrichten in stürmischen Zeiten: Germania will am Flughafen Bremen wachsen. "Wir wollen in 2019 wieder Gas geben", sagte Claus Altenburg, Director Sales der Fluggesellschaft mit Sitz in Berlin, bei einem Gespräch in Bremen an diesem Donnerstag. Angestrebt sind für das nun kommende Jahr 500.000 Passagiere für Bremen. In diesem November soll am Standort dafür ein weiteres Flugzeug stationiert werden.

Das bedeutet zudem, dass Germania 34 neue Mitarbeiter einstellt. In Bremen betreibt Germania im Sommer damit fünf und im Winter vier Flugzeuge. In vergangenen Jahr unterschritt die Airline knapp die Marke von 400.000 Passagieren. In 2018 strebt das Unternehmen nur ein leichten Anstieg an.

Zu Bremen hat das Unternehmen einen besonderen Bezug. Denn die erste Anstellung des Firmengründers Hinrich Bischoff war damals bei der AG Weser. Der Kaufmann wechselte im Jahr 1972 dann in die Luftfahrt. Bischoff wurde damals Geschäftsführer der Charterfluggesellschaft Hapag-Lloyd. Sieben Jahre später übernahm der studierte Jurist die Kölner Fluggesellschaft S.A.T. und machte aus ihr die Germania. 1986 wurde das Unternehmen in Köln gegründet.