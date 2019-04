Präsentierte am Donnerstag den Milliardenverlust der Bank: NordLB-Vorstandsvorsitzender Thomas Bürkle (Christophe Gateau/dpa)

Ein wenig Übersetzungshilfe sei an dieser Stelle zunächst erlaubt. Niedersachsens Finanzminister will die NordLB „redimensionieren“. Gemeint ist natürlich: Die Landesbank wird brachial zusammengestutzt, damit sie überleben kann.

An diesem Befund hat sich nichts geändert – auch wenn die Bilanzsumme des Instituts nun nicht mehr halbiert, sondern um ein üppiges Drittel gesenkt werden soll. Die Geschichte der deutschen Landesbanken ist ein besonders trauriges Kapitel im Kompendium der ökonomischen Missgriffe.

Aber brechen ab jetzt rosige Zeiten an? Wird die NordLB, befreit von den Altlasten des ungeliebten Geschäfts mit Schiffskrediten, mit mehreren Tausend Mitarbeitern weniger an Bord und ohne lästige Auslandstöchter, bald kraftvoll ausschreiten in eine viel schönere neue Landesbanken-Welt?

Dafür spricht sehr wenig. Die NordLB selbst ruft ein „neues Geschäftsmodell“ aus, doch nichts davon ist erkennbar. Fraglos erwirtschaftet die Bank mit manchen Spezialfinanzierungen Gewinne.

Doch bleibt sie sämtlichen Zumutungen ausgesetzt, mit denen die gesamte Kreditbranche zu kämpfen hat – etwa dem Zinstief. Pläne für den Zusammenschluss der öffentlich-rechtlichen Spitzeninstitute zu einer deutschen „Super-Landesbank“ sind bekanntlich jammervoll gescheitert.

Es wird immer schwerer

Gleichzeitig stellt sich die Frage nach dem Selbstverständnis der Bank. Man will auch in Zukunft Partner des Mittelstands bleiben, lässt aber eine der wichtigsten mittelständisch geprägten Branchen Norddeutschlands – die maritime – komplett außen vor. Auch im Jahr 2019 gibt es noch Reeder, die einen Bankkredit benötigen. Immer schwerer ist es da zu rechtfertigen, dass sich die NordLB überhaupt noch mehrheitlich im Staatsbesitz befindet.

Über Risiken reden die Landesregierungen am liebsten gar nicht. Zur Erinnerung: Sollte mit dem Rettungspaket für die NordLB etwas schiefgehen, haften am Ende die Steuerzahler in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt; die Schlussrechnung wird erst noch präsentiert. Dass ihnen die Rest-Bank mehr Freude bereitet als das Trauerspiel der vergangenen Jahre – dieser Beweis ist erst noch zu erbringen.