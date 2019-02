Die Gewerkschaften Verdi, Erziehung und Wissenschaft (GEW) und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) erwarten rund 3500 Teilnehmer zum Demonstrationszug vom Weserstadion in die Innenstadt, wo um 12.05 Uhr die zentrale Kundgebung auf dem Marktplatz beginnen soll.

Nach zwei gescheiterten Verhandlungen wollen die Gewerkschaften vor der dritten Runde, am Donnerstag in Potsdam, „ordentlich Dampf machen“, wie Kornelia Knieper sagte. Die stellvertretende Geschäftsführerin und Tarifkoordinatorin des Verdi-Bezirks Bremen-Nordniedersachsen stellte am Montag gemeinsam dem GEW-Landesvorstandssprecher Christian Gloede und dem Bremer GdP-Landesvorsitzender Lüder Fasche vor, wie der Aktionstag aussehen soll – und welche Beeinträchtigungen mit dem Arbeitskampf für die Bremerinnen und Bremer einhergehen. „Bislang gibt es keine Annäherung“, sagt Gloede.

Nachdem Beschäftigte aus dem Bildungsbereich bereits in der vergangenen Woche mit einem Warnstreik für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingen einen Tag lang im Warnstreik gewesen waren, rechnen die drei großen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes am Mittwoch mit einer breiten Beteiligung: Fasche geht davon aus, dass sowohl Beschäftigte der Polizei als auch des Vollzugs und der Ordnungs-, Bürger- und Migrationsämter beteiligen – „und sei es mit einer aktiven Mittagspause“. Gleiches gelte für Beschäftigte der Universität, der Hochschulen, des Studentenwerks sowie das Gesundheitsamt und das Amt für soziale Dienste.

Christian Gloede kann sich vorstellen, dass durch den Warnausstand angestellter Lehrer und Mitarbeiter der Schulbetrieb vereinzelt den ganzen Tag lang beeinträchtigt werde. Kornelia Knieper zählt neben Beschäftigten der Bremer Justizvollzugsanstalt Feuerwehrleute, Pflegekräfte und Mitarbeiter des Martinsclubs. Sie erwartet unter anderem Straßenwärter aus Niedersachsen.

Während des Umzugs kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen: Die Streikenden versammeln sich um zehn Uhr am Weserstadion, eine halbe Stunde später soll sich der Demonstrationszug in Richtung Innenstadt in Bewegung setzen. Die gut vier Kilometer lange Route führt über Osterdeich, Lüneburger Straße, Vor dem Steintor, Am Dobben, Rembertiring und Breitenweg zum Hohentorsteinweg über Herdentor, Schüsselkorb, und Domsheide zum Markplatz.

Auf dem Marktplatz werden um 12.05 Uhr nach dem Mittagsläuten, der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Bsirske und aus Niedersachsen die GEW-Landesvorsitzende Laura Poth als Hauptredner erwartet. Auch der niedersächsische GdP-Landeschef und stellvertretende Bundesvorsitzender Dietmar Schilff ist zu einer der geplanten Talk-Runden während der Zentralkundgebung angekündigt.

Die Beschäftigten fordern im Kern eine sechsprozentige Erhöhung der Tabellenentgelte, mindestens jedoch 200 Euro mehr im Monat. In der Krankenpflege geht es um die zusätzliche Aufstockung der Gehaltstabelle um 300 Euro und 20 Prozent Sonnabendzuschlag in den Kliniken. Zudem sollen nach dem Willen der organisierten Arbeitnehmer Auszubildende und Praktikanten 100 Euro mehr im Monat erhalten. Azubis sollen nach ihrer Abschlussprüfung übernommen werden.

Am Montag ist es bereits zu Warnstreiks in Beschäftige von Hamburger Behörden und der schleswig-holsteinischen Landesverwaltung waren im Ausstand. In Nordrhein-Westfalen legten Beschäftigte mehrerer Kliniken die Arbeit nieder.