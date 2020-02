Fisch aus Gemüse: Frosta hat eine vegane Alternative entwickelt. (Sina Schuldt/DPA)

Im vergangenen Jahr musste der Tiefkühlkosthersteller Frosta deutliche Einbußen beim Gewinn verbuchen. Der Jahresüberschuss fiel auf 12,6 Millionen Euro zurück. Im Vorjahr lag er mit 20 Millionen Euro noch fast doppelt so hoch. Am Donnerstag präsentierte die Frosta AG mit Sitz in Bremerhaven die Bilanz für das Geschäftsjahr. Der Umsatz stieg dabei leicht um 2,7 Prozent auf 523 Millionen Euro.

Ursache für den Rückgang sind einerseits Investitionen in eine neue Papierverpackung: Frosta will damit die Plastikbeutel nach und nach ersetzen. Zum Jahresende soll die Umstellung geschafft sein. Marketingvorstand Hinnerk Ehlers machte jedoch deutlich, mit welchen Herausforderungen dabei zu kämpfen war. Zugleich sorgte eine Produktinnovation für weitere Kosten: Frosta hat Backfisch, Fischstäbchen und Fischburger aus Gemüse entwickelt – etwa mit Blumenkohl, Bohnen und Jackfruit. Das Interesse am Sortiment „Fisch vom Feld“ sei groß. „The next big thing is fish“, sagte Ehlers über den neuen Trend zur Alternative auch für Fisch. „Der hat auch keine Gräten.“

Höhere Preise für Fisch und Gemüse

Gestiegene Rohstoffpreise setzten derweil das Unternehmen weiter unter Druck. Erst im letzten Quartal 2019 sei es gelungen, die höheren Kosten für Gemüse und besonders Fisch auch an die Abnehmer weiterzugeben. Die Folge der Entwicklungen: Gleich zweifach korrigierte Frosta seine Erwartung für das Geschäftsjahr deutlich.

Nun rechnet das Unternehmen mit mehr als 1800 Mitarbeitern für 2020 aber wieder mit einem Gewinn von 20 Millionen Euro. In Bremerhaven hat Frosta rund 770 Mitarbeiter.