Um rund 47 Millionen Euro ging der Gewinn der SWB im ersten Halbjahr zurück. (Jochen Stoss)

Oldenburg/Bremen. Der Oldenburger Energieversorger EWE geht für das laufende Geschäftsjahr von einem deutlichen Rückgang des Gewinns aus. Der Konzern erwartet, dass das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 15 bis 30 Prozent geringer als im Vorjahr ausfällt. An diesem Dienstag stellte die EWE die Zahlen für das erste Halbjahr vor. Der Umsatz sank demnach in den ersten sechs Monaten auf knapp 3,5 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum lag er noch bei 4,2 Milliarden Euro. Der starke Wettbewerb im Energie- und Telekommunikationsmarkt macht EWE offensichtlich zu schaffen. Allerdings merkte der Konzern an, dass der Vergleich mit 2017 nur eingeschränkt aussagekräftig ist wegen neuer Regeln für die Bilanzerstellung. Diese wirkten sich besonders auf die Umsatzhöhe aus. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern sank aber ebenfalls – um fast ein Viertel auf knapp 266 Millionen Euro.

Besonders die Bremer SWB trug zu diesen Zahlen bei. Denn der Gewinn der EWE-Tochtergesellschaft brach regelrecht ein: Das Ergebnis fiel um 47 Millionen auf nun nur noch sechs Millionen Euro. Ursache für diesen Rückgang ist laut SWB-Sprecherin Angela Hünig vor allem das Gesetz zur Modernisierung der Netzentgeltstruktur. Bisher gab es eine Art Prämie, wenn ein Energieunternehmen seine Kunden dezentral mit Strom versorgte und damit das Übertragungsnetz entlastete. Diese Prämie fällt seit Anfang des Jahres weg.

Stillstand in Werken

Zudem habe es in den zwei Müllverbrennungsanlagen auch ungeplanten Stillstand aufgrund von technischen Zwischenfällen gegeben. Die Vorfälle zogen zugleich höhere Instandhaltungskosten für die Werke nach sich. Weiterhin sorgte eine Kontrolle im Kohlekraftwerk im Hafen für eine geringere Stromversorgung, erklärt Hünig den Einbruch. "Vor dem Hintergrund eines sehr guten ersten Halbjahres 2017 führt das alles zusammengenommen zu diesem Effekt."

Das Bremer Energieunternehmen bestätigte dem WESER-KURIER bereits zuvor, dass im Vergleich zum Vorjahr weniger Strom mit Kohle erzeugt wurde. Neben der Revision spielte auch die Rentabilität eine Rolle: Die Produktion an den Standorten in Hastedt und im Hafen lohnte sich zeitweise wegen der am Markt aufgerufenen Preise nicht. Genaue Angaben zum Absatz der Kohle wollte der Konzern aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht machen. Ein Indiz ist jedoch der Umschlag von Kohle in den stadtbremischen Häfen, da die SWB als einer der Hauptabnehmer gilt. Im ersten Halbjahr ging er um rund 40 Prozent zurück.

Unterm Strich stand bei der EWE trotz der Entwicklungen mit fast 150 Millionen Euro ein um 39 Millionen verbesserter Gewinn in den ersten sechs Monaten. Grund dafür sei unter anderem die günstigere Bewertung von Termingeschäften. Das "Segment SWB", wie es im Finanzbericht der EWE heißt, hatte im ersten Halbjahr am Gesamtumsatz des Konzerns einen Anteil von 14,8 Prozent.