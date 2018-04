Blick in die Zukunft: So soll das Projekt Gartenstadt Werdersee der Gewoba einmal aussehen. (Visualisierung Gewoba)

Die Gewoba hat im vergangenen Jahr einen Überschuss von 36,7 Millionen Euro erzielt. "Wir blicken auf ein positives Jahr 2017 zurück", sagte Manfred Sydow, Vorstand der größten Bremer Wohnungsbaugesellschaft, bei der Präsentation der Zahlen für das Geschäftsjahr am Dienstag. Die Anteilseigner sollen eine Ausschüttung von 22,2 Millionen Euro bekommen: Die Stadt Bremen hält dabei knapp 75 Prozent an der Gewoba. Das andere Viertel der Anteile gehört einem Pool verschiedener Banken.

Die Ausschüttung für 2017 liegt deutlich über dem Vorjahr mit 15,8 Millionen Euro. Andersherum ist es beim Ergebnis, das unterm Strich geringer ausfiel. Im Jahr 2016 hatte das Unternehmen ein Plus von 42,6 Millionen Euro erwirtschaftet. Das entspricht einem Rückgang von fast 14 Prozent. Grund ist, dass das Unternehmen deutlich weniger Immobilien verkaufte: 2016 waren es noch 332 Wohneinheiten, in 2017 dann nur noch 75. Die Gewoba hatte schon bei der Präsentation der Bilanz im vergangenen Jahr angekündigt, sich aus diesem Geschäft zurückzuziehen.

Rekordniveau bei Neubauten

Derzeit sind 522 Wohnungen im Bau. Das ist laut Gewoba ein Rekordniveau. Das Investitionsvolumen im Bereich Neubau lag im zurückliegenden Geschäftsjahr bei 35 Millionen Euro. Investiert werden soll auch in den Hauptsitz der Wohnungsbaugesellschaft am Rembertiring ein Betrag von etwa 15 Millionen Euro. Die Kosten sind derzeit noch nicht geklärt, weil sich das Projekt in der Ausschreibung befindet.