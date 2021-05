Projekte in der ganzen Stadt: Im Kaffeequartier in der Überseestadt sollen weitere Wohnungen der Gewoba entstehen. (Gewoba)

Trotz der Krise hat das Bremer Wohnungsbauunternehmen Gewoba im vergangenen Jahr ein ähnliches Ergebnis wie im Vorjahr erzielt. Der Überschuss lag bei 29,9 Millionen Euro. Davon werden 15,75 Millionen Euro an die Anteilseigner ausgeschüttet. Die Stadt Bremen bekommt demzufolge für ihren Anteil von 75,1 Prozent fast zwölf Millionen Euro.

Insgesamt gehörten zum Bestand der Gewoba Ende 2020 mehr als 42.000 Wohnungen – davon mehr als 32.000 in der Stadt Bremen und mehr als 8000 in Bremerhaven. Die Nettokaltmiete lag im vergangenen Jahr in der Stadt Bremen im Schnitt bei 6,51 Euro pro Quadratmeter. In Bremerhaven betrug sie 4,90 Euro pro Quadratmeter.

Studenten weniger auf der Suche

Die Vorstände Peter Stubbe und Manfred Sydow stellten am Donnerstag die Bilanz für das Geschäftsjahr vor und gaben einen Überblick über neue Bauprojekte und Arbeiten im Wohnungsbestand. Die Pandemie hinterlässt laut Sydow erste Spuren auf dem Mietwohnungsmarkt. „Gerade im Niedriglohnsektor oder in prekären Beschäftigungsverhältnissen werden die finanziellen Belastungen der Menschen größer“, äußerte sich der Vorstand in der Mitteilung zu den Bilanzzahlen. Deutlich sei auch die rückläufige Nachfrage von Studierenden.

14,2 Millionen Euro des Überschusses werden den Gewinnrücklagen des Unternehmens zugeführt. Eine Ausschüttung geht zudem an zwei Banken: Ein knappes Viertel der Anteile an der Aktiengesellschaft Gewoba halten die Sparkasse Bremen (21,73 Prozent) und die Weser-Elbe Sparkasse (3,17 Prozent).