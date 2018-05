Das Glamox-Werk in Bremen-Mahndorf: Zum Jahresende soll die Mehrheit der Mitarbeiter ihre Jobs verlieren. Die Produktion wird nach Mecklenburg-Vorpommern und Asien verlagert. (Frank Thomas Koch)

Die Mitarbeiter im Bremer Werk in Mahndorf haben es auf einer außerordentlichen Betriebsversammlung erfahren: Zum Jahresende wird Leuchtenhersteller Glamox seine Metallproduktion und die Logistik in Bremen schließen. Nur die Entwicklungsabteilung soll hier noch erhalten bleiben. Die Mehrheit der gut 100 Mitarbeiter wird damit ihren Job verlieren.

Als Grund für diese Entscheidung nennt die Geschäftsführung eine stark rückläufige Entwicklung in den herkömmlichen Marktsegmenten. Das sind der konventionelle Leuchtenbereich, der kommerzielle maritime Bereich sowie das Leuchtensegment in dem Bereich Offshore. Rainer Schönauer, der Geschäftsführer der Glamox-Produktionsgesellschaft (GPG) in Bremen und dem Werk in Teterow in Mecklenburg-Vorpommern ist, sagte dem WESER-KURIER: "Angesichts dieser Entwicklung und den damit einhergehenden Umsatzeinbußen war die Entscheidung, die Produktion und Logistik am Standort in Bremen zu schließen ,notwendig, um die GPG in Anbetracht des veränderten Marktes zukunftsfähig zu machen."

Die Produktion des konventionellen Leuchtenbereichs wird nach Asien verlagert und dort fortgeführt. In Deutschland will sich das Unternehmen auf das Geschäft mit LED-Beleuchtung fokussieren. Was das Bremer Werk angeht, sagte Geschäftsführer Schönauer: "Unser Ziel ist es, mit dem Betriebsrat einen fairen Sozialplan zu vereinbaren, um die wirtschaftlichen Nachteile derjenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz verlieren, auszugleichen." Laut Schönauer ist sich die Geschäftsleitung der sozialen Verpflichtung bewusst sei.

Firma besteht seit 1868

Die Produktion von LED-Erzeugnissen soll in Zukunft am Standort Teterow konzentriert werden. Gleichzeitig heißt es von der Geschäftsführung, dass Glamox sowohl in Bremen als auch in anderen Regionen weiter investieren will. Am Standort Bremen soll die Forschung und Entwicklung von LED-Leuchten und sogenannten Lichtmanagementsystemen erhalten bleiben.

Die Glamox-Produktionsgesellschaft ist eine Tochter des norwegischen Glamox-AS-Konzerns. Die Marke Aqua Signal wird fortgeführt, aber Leuchten unter diesem Namen werden nie mehr in Bremen hergestellt. Hier begann im Jahre 1868 die Firma Ahlemann & Schlatter mit dem Handel und stieg vier Jahre später in die Produktion ein.