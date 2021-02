Das Antriebsmodul für das US-amerikanische Raumschiff Orion wird bei Airbus Defence and Space in Bremen gefertigt. Zum bestehenden Auftrag – eines von drei Modulen ist bereits fertig – sind drei weitere Einheiten mit einem Auftragsvolumen von über 600 Millionen Euro dazu gekommen. (Airbus)

Wenn in den nächsten Jahren die Artemis-Missionen der US-Weltraumbehörde Nasa zur Umlaufbahn des Mondes und auch auf den Erdtrabanten starten, dann ist daran maßgeblich Technik Made in Bremen beteiligt: Bei Airbus Defence and Space (DS) werden die Europäischen Service-Module (ESM) für Orion, dem US-amerikanischem bemannten Raumfahrzeug, entwickelt und gefertigt. Bislang sind es drei.

Nun ist klar: Es werden weitere drei Antriebsmodule folgen: Die Europäische Weltraumorganisation Esa hat dafür mit Airbus DS an diesem Dienstag den Vertrag unterzeichnet. Der Auftrag hat ein Volumen von mehr als 600 Millionen Euro. Die Vertragsverkündung erfolgte in einer Online-Veranstaltung vom Bremer Airbus-Standort aus.

Das ESM gilt mit seinem Antriebssystem als Herzstück des Orion-Raumschiffes. Es bringt die Astronauten zum Mond und ist bei den Artemis-Missionen der US-Weltraumbehörde Nasa auch für den Transport von Verbrauchsmaterialien vorgesehen, die das Überleben der Astronauten ermöglichen. Mit der Fertigung des ESM hatte die Nasa zum ersten Mal nicht ein US-Unternehmen mit der Entwicklung eines systemrelevanten Moduls beauftragt. Der Erstauftrag erfolgte 2014.

„Europa ist in ein neues Jahrzehnt der Erforschung eingetreten", sagte Andreas Hammer, Leiter von Space Exploration bei Airbus. "Der Bau von sechs europäischen Orion-Service-Modulen ist ein Projekt wie kein anderes." Diese neue Vereinbarung werde viele künftige Mondmissionen durch internationale Partnerschaften erleichtern.