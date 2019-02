Die MS Bremen in der Antarktis. (HAPAG LLOYD)

Kreuzfahrten sind nach wie vor bei Reisenden beliebt. Aber welche Seereise ist die passende und welche Destination ist spannend? Eine Antwort auf diese und viele weitere Fragen erhalten Interessierte auf der Kreuzfahrtmesse „Cruise Days“ am Sonntag, 24. Februar, im GOP Varieté-Theater am Weser Terminal 4 in der Überseestadt sowie im Foyer und den Tagungsräumen des Steigenberger Hotels. Die Kreuzfahrtmesse ist von

10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Seereisen-Spezialist Reisetreff veranstaltet bereits zum neunten Mal die einzige Messe für Kreuzfahrten in Bremen. Besucher haben die Möglichkeit, sich bei Reederein wie MSC, Hapag Lloyd Cruises, Phönix Reisen, Aida Cruises und vielen mehr Informationen aus erster Hand geben zu lassen. Weiterhin gibt es Messeangebote sowie Vorträge von den teilnehmenden Reedereien. (mct)

Weitere Informationen

Der Eintritt beträgt sieben Euro. Weitere Informationen unter www.cruiseday-bremen.de.