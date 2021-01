Georg Müller-Christ von der Uni Bremen (Müller-Christ)

Herr Müller-Christ, wo gibt es aus Ihrer Sicht heute aktuell noch Probleme beim Onlinehandel?

Georg Müller-Christ: Der Onlinehandel hat das gleiche Problem, das alle Unternehmen haben. Sie müssen sich damit beschäftigen, dass sie erhebliche Energie verbrauchen, um ihre Zwecke zu erreichen. Es stellt sich die Frage, wie schaffen wir es, umwelt- und sozialverträglich zu wirtschaften? Und – was ich ganz wichtig finde – investieren wir in die Ressourcenregeneration? Nachhaltigkeit fängt an, wenn Unternehmen sich um die Reproduktion von Ressourcen kümmern. Alles andere ist nur eine Effizienzfrage, weniger zu verbrauchen.

Die Untersuchung des Umweltbundesamtes zeigt, dass weniger Handel und Transport die Klimabilanz von Waren negativ beeinflussen als vor allem deren Produktion.

Der größte Energie- und Rohstoffverbrauch entsteht natürlich bei der Herstellung der Produkte. Der Handel ist zunächst nur derjenige, der die Produkte einkauft und im Raum verteilt. Der Transport und die Verpackung gehören darum zu seinem Horizont. Ein Handel, der wirklich weiterdenkt, müsste etwas ganz Schwieriges tun. Er müsste die Produkte bewerten und entscheiden, Produkte mit geringem Gebrauchswert vertreiben wir nicht mehr – selbst wenn wir damit Geld verdienen können. Das wäre für mich die weitestgehende Selbstreflexion des Handels unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Denn Produkte, die schnell in der Mülltonne oder im Keller landen, sind einfach nur Ressourcenverbrauch.

Fast all unsere Wünsche werden uns übers Netz immer komfortabler erfüllt. Können Sie sich denn vorstellen, dass es da ein Zurück gibt?

Vorstellen kann ich mir das. Die Händler wissen auch, dass dieses Problem bewältigt werden muss. Ich denke, dass zunehmend in eine langsamere und optimiertere Lieferung und andere Verpackungen investiert wird. Da werden ganz pfiffige Ideen kommen.

Am Ende geht es auch um uns Verbraucher. Darum, dass wir das veränderte Angebot akzeptieren.

Ja, das ist der schwierigere Teil – die Konsumentensouveränität. Im Prinzip wird dann gesagt: Wir liefern euch alles sofort und überall hin, aber greift nicht zu!

Wie der verbotene Apfel...

Vor allem ist das Warenangebot riesig, die Einkommen sind begrenzt. Da ist die beste Strategie, so billig wie möglich einzukaufen. Das kann man niemandem vorwerfen, denn das ist kluges ökonomisches Verhalten. Das Internet lässt den Preisvergleich besonders gut zu. Zugleich ist das ein riesiger Vorteil. Es wird eine unglaubliche Transparenz geschaffen. Das ist schon toll! Es lässt sich alles nachverfolgen. Das finde ich faszinierend.

Onlinebestellungen kosten zugleich Energie – fast unsichtbar für den Verbraucher. Unheimliche Datenströme sind unterwegs und dementsprechend Server im Einsatz.

Das stimmt. Wir müssen aber vergleichen, welche Energie wir sonst eingesetzt haben, um etwas zu besorgen. Das eigene Benzin und die eigene Zeit, um in verschiedenen Läden etwas zu suchen. Nun reicht der Bildschirm zum Einkauf. Das ist schon wertvoll eingesetzte Energie, wenn der Strom dann noch grün ist. Es bleibt die Frage, ob die Hardware auch wieder dem Kreislauf zugefügt werden kann, wie es überhaupt für Produkte entscheidend ist, um sie nicht einfach zu verbrauchen. Ich glaube, dass das alles kommt. Das Bewusstsein dafür ist da. Große Unternehmen werden vorangehen, weil sie das Geld dafür haben. Schließlich müssen wir bedenken, dass Nachhaltigkeit immer aufwendiger ist. Wir müssen mehr nachdenken und investieren. Immer schneller und billiger ist dagegen genau das, was Nachhaltigkeitsprobleme hervorgerufen hat.

Wie gelingt es, dass die deshalb teureren Produkte dennoch für alle erreichbar bleiben? Das ist genauso beim Fleisch ein Knackpunkt.

Es bleibt ein Dilemma. Menschen mit mehr Geld können mehr für Fleisch oder nachhaltigere Waren ausgeben. Menschen mit weniger Geld können das nicht. Produkte mit besserer Qualität sind also nicht für alle erschwinglich – zumindest nicht in der Masse. Das sollte man offen aussprechen. Vielleicht lassen sich andere Lösungen finden. Nehmen wir zum Beispiel das Benzin. Jedem könnte ein gewisser Anteil an Treibstoff zu günstigeren Preisen zur Verfügung stehen. Danach wird es teurer.

Das Gespräch führte Lisa Boekhoff.

Zur Person

Georg Müller-Christ

beschäftigt sich als Professor für BWL der Uni Bremen insbesondere mit nachhaltigem Management. Das Thema begleitet den gebürtigen Kölner seit Langem.