Durch die Vertiefung der Außenweser soll der Hafen in Bremerhaven konkurrenzfähiger werden. Die Planungen stocken aber seit Jahren. (Martin Gerten / dpa)

Dass die Außenweser vertieft werden soll, daran gibt es im Bremer Senat keinen Zweifel. Es herrscht Einigkeit statt Koalitionsstreit, wie am Mittwoch in einer aktuellen Stunde in der Bürgerschaft deutlich wurde. Uneins sind sich Grüne, Linke und SPD jedoch bei der Frage nach dem wie. Eine Diskussion um das beschleunigte Verfahren ist entbrannt, mit dem das Infrastrukturprojekt nun vorangetrieben werden soll.

Vergangene Woche hatte die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt als zuständige Behörde den Planfeststellungsbeschluss aufgehoben. Damit wird der Weg frei für das sogenannte Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz, das im März 2020 erlassen wurde. Es sieht vor, dass eine ganze Reihe von Infrastrukturprojekten beschleunigt werden soll, darunter die Vertiefung der Außenweser und der Unterweser (Nord). Kern des Gesetzes ist es, dass der Bundestag per Gesetz die Genehmigung erteilen soll. Und genau darin liegt ein Problem, das für Diskussionen innerhalb der Bremer Regierungsparteien sorgt.

Mehr zum Thema Anpassung der Außenweser-Fahrrinne Weservertiefung: BUND prüft Klage Die Naturschätzer des Bremer BUND-Landesverbands kritisieren das neue Verfahren für die Vertiefung der Außenweser scharf. Der Umweltverband erwägt juristische Schritte ... mehr »

Sülmez Dogan (Grüne) äußerte am Mittwoch ihre Bedenken. Sie kritisiert, dass künftig nicht mehr die Fachbehörde dafür zuständig sei, die Pläne zu prüfen, sondern die Abgeordneten des Bundestags. Aus ihrer Sicht wird der Öffentlichkeit zudem zu wenig Raum gegeben, um ihre Kritik an Großprojekten wie der Außenweservertiefung zu äußern. „Die Rechte von Bürgern und Umweltverbänden werden beschnitten“, sagte Dogan. Sie erwartet daher, dass das Beschleunigungsgesetz vor dem Europäischen Gerichtshof landen wird – und die Vertiefung der Außenweser deshalb nicht so schnell wie erhofft vorangetrieben werden wird. Ihr Parteikollege Ralph Saxe warnte zudem davor, dass das Gesetz nicht nur die Vertiefung der Außenweser vorsieht, sondern auch die der Unterweser (Nord). Letzteres habe man aber im Koalitionsvertrag abgelehnt.

Gegenwind gegen das Verfahren ist nicht unwahrscheinlich. Vergangene Woche hatte der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) eine Klage ins Spiel gebracht. „Der Neuanfang erfolgt auf Basis eines fragwürdigen Beschleunigungsgesetzes“, sagte BUND-Chef Martin Rode. „Die Umweltverbände werden nicht tatenlos zusehen.“

Mehr zum Thema Unterschiedliche Reaktionen aus Bremen Weservertiefung im Gesetz verankert Der Bundestag hat beschlossen, die Weservertiefung zu beschleunigen und zudem den Ausbau des niedersächsischen Abschnitts von Brake bis Bremerhaven beschlossen. Die ... mehr »

Dass es mit der Vertiefung nun schnell vorangehen wird, erwartet Susanne Grobien (CDU). „Wir sind zuversichtlich, dass der gordische Knoten zerschlagen wurde.“ Das Gesetz sei eine gute Nachricht. Dass das Beteiligungsrecht der Öffentlichkeit eingeschränkt werde, glaubt sie nicht. Auch im beschleunigten Verfahren könnten ihre Bedenken gehört werden. Durch die langwierigen Diskussionen um die Anpassung der Fahrrinne gebe Bremen nach außen „ein klägliches Bild ab“, obwohl es am meisten davon profitieren würde. Auch die FDP, die die aktuelle Stunde beantragt hatte, kritisierte die Außendarstellung des Senats – sicherte Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD) aber ihre Unterstützung zu.

Schilling betonte am Mittwoch, wie wichtig die Vertiefung für die bremische Wirtschaft sei. Schon vor Corona hätten es die Häfen im Land schwer gehabt. Je schneller die Vertiefung komme, desto besser sei es. Laut Schilling hat sich ihre Behörde schriftlich vom Verkehrsministerium versichern lassen, dass das neue Gesetz die Außenweservertiefung tatsächlich beschleunige und Umweltstandards nicht abgesenkt werden.