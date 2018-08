Robert Bücking, wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft. (Koch)

Robert Habeck ist bei den Grünen der Mann der Stunde. Er steht für eine Offenheit in allen möglichen politischen Fragen, die man von seiner Partei in dieser Art nicht kannte. Als Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung in Schleswig-Holstein kennt er keine Berührungsängste. Als Bundesvorsitzender der Grünen auch nicht. Ein neuer Stil in der Politik, der ankommt. Für den Wirtschaftsempfang der Handelskammer mit Habeck als Festredner hat es nach Auskunft der Kammer rund 800 Anmeldungen gegeben, so viele wie noch nie. Die Bundesgrünen haben einen Lauf, auch im Verhältnis zur Wirtschaft. In Ländern wie Baden-Württemberg, Hessen oder eben Schleswig-Holstein gilt das nicht minder.

Doch wie sieht es in Bremen aus? Seit elf Jahren bilden die Grünen zusammen mit der SPD den Senat, sie stellen die Finanzsenatorin, den Bau- und Umweltsenator und die Sozialsenatorin – eine Partei in der Regierung, mit einer Gesamtverantwortung. Doch kümmert sie sich auch um die Wirtschaft? Die Handelskammer will sich nicht beklagen: „Wir sind mit den Grünen auf vielen Feldern in einem guten Dialog“, sagt Hauptgeschäftsführer Matthias Fonger. Es gebe regelmäßig Gespräche mit der Fraktionsspitze. Nachdem die Kammer Ende vergangenen Jahres mit ihrem 75 Seiten starken Positionspapier „Perspektive Bremen-Bremerhaven 2030“ an die Öffentlichkeit gegangen sei, habe sie die Thesen zu einem qualifizierten Wachstum im Zwei-Städte-Staat später auch in der Grünen-Fraktion zur Diskussion gestellt. Mehr als zwei Stunden sei lebhaft debattiert worden. „So etwas hat es früher nicht gegeben“, so Fonger.

Keine Rede mehr von instinktiver oder ideologisch begründeter Abneigung zwischen zwei Seiten, die früher eine klare Kante trennte: Hier die Kapitalisten, dort die Systemüberwinder. Lange her. Nach Darstellung von Fonger ist es mitnichten allein eine Annäherung im Habitus, darin, sich gegenseitig zuzuhören. Es gebe auch inhaltliche Schnittmengen. Der Geschäftsführer nennt zwei Beispiele: „Bei der Modernisierung der Verwaltung und dem Personalvertretungsgesetz sind die Grünen am innovativsten.“ Unverändert über Kreuz liege man dagegen in der Verkehrspolitik. Robert Habeck hat seine Rede auf dem ­Kellogg-Areal gehalten, dort, wo mehr als 50 Jahre lang Frühstücksflocken produziert wurden und zuletzt noch gut 200 Mitarbeiter ­be­schäftigt waren. Jetzt heißt die Fläche ­„Überseeinsel“ und wird von einem Bremer ­Unter­nehmer, der mit Windparks groß geworden ist, zu einem Mischgebiet mit Wohnungen, öffentliche Einrichtungen, Dienstleistungen und Gewerbe entwickelt. Kellogg als Bei­spiel für Konversion und als mögliche Antwort auf die Frage, mit der Habeck in seinen Vortrag eingestiegen ist: „Wirtschaft und Wandel: Wie soll der Norden in die Zukunft gehen?“

Auch die Bremer Grünen machen sich darüber Gedanken. In ihrem Programm für die Bürgerschaftswahl vor drei Jahren haben sie einen Kernsatz aufgenommen: „Weg von einer monostrukturierten Großindustrie, hin zu einer vielfältig gefächerten Wirtschaftsstruktur aus Logistik, Industrie, Handwerk, Dienstleistungen, Einzelhandel, bis hin zu Forschung, Wissenschaft und Kreativwirtschaft.“

Robert Bücking, wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, will das nicht als apodiktisch verstanden wissen – Wandel ja, aber nicht um jeden Preis. „Was man hat, das hat man", sagt der Abgeordnete. Kellogg hätte demnach durchaus weiterproduzieren dürfen, so wie man auch die anderen stark entwickelten industriellen Kerne in Bremen hegen und pflegen sollte, die Luft- und Raumfahrtunternehmen zum Beispiel oder Mercedes. „Weil sich in diesen Bereichen aber radikal die Bedingungen verändern, in der Autobranche vor allem, müssen wir gemeinsam mit den Unternehmen über Transformation nachdenken", erklärt Bücking. Das Tempo dabei, beklagt er, sei deutlich zu langsam.

Beispiel SWB: Der Energieversorger verbrenne zu viel Kohle. „Das ist schlecht, aber es gibt dafür wirtschaftliche Gründe, und wir können nicht einfach sagen, hört auf damit und macht Miese.“ Stattdessen müsse im engen Kontakt nach Wegen gesucht werden, die Emissionen durch Umrüstung zu verringern und bei der Energiegewinnung neue Wege zu gehen.

Doch wer pflegt diesen engen Kontakt bei den Bremer Grünen, wer setzt sich mit der Wirtschaft auseinander? „In Hessen, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein gelingt meiner Partei das sehr gut, das sind Erfolgsmodelle“, sagt Bücking. In Bremen gebe es dagegen noch starken Nachholbedarf. „Da sind wir Grünen noch nicht auf der Höhe und mit zu wenigen Leuten unterwegs.“