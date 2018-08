Robert Habeck hat beim Handelskammer-Wirtschaftsempfang als Gastredner gesprochen. (Frank Thomas Koch)

Der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck hat mehr Verlässlichkeit der deutschen Politik angemahnt. "In einer Welt des Wandels darf Politik nicht stehenbleiben", sagte der schleswig-holsteinische Minister für Energiewende, Landwirtschaft und Umwelt am Mittwoch auf dem Wirtschaftsempfang der Handelskammer in Bremen. Habeck kritisierte, dass die Ausbauziele der Bundesregierung für die Offshore-Windenergie nicht verbindlich genug formuliert seien. Klare Regeln seien aber nötig, um Unternehmertum zu fördern. Generell brauche Deutschland mehr "politische Risikobereitschaft". "Wenn man Angst hat, mit jedem Schritt einen falschen Schritt zu tun, kommt man nicht voran." Habeck sprach zudem von der "dümmlichen Entgegensetzung von Markt und Staat". Märkte würden stets "politisch geschaffen oder flankiert".

Handelskammer-Präses Harald Emigholz monierte die "um sich greifende Verantwortungslosigkeit von Unternehmen und Managern", die etwa am Abgasskandal deutlich werde. Die "Selbstbedienungsmentalität" in manchen Konzernen schade der Akzeptanz der Marktwirtschaft und treffe damit auch den Mittelstand. Emigholz sprach sich dafür aus, Werte und das Ethos des ehrbaren Kaufmanns in der Wirtschaft nicht aus dem Blick zu verlieren. "Anstand ist nicht nur links", sagte der Präses.