Zum Jahresende wird in den bremischen Häfen ein seeseitiger Güterumschlag von 75,1 Millionen Tonnen erwartet – im Vergleich zum Vorjahr wäre das ein Minus von 0,1 Prozent. Der erwartete Gesamtumschlag setzt sich zusammen aus dem Umschlag der Hafenanlagen in Bremen-Stadt mit 13,1 Millionen Tonnen (plus 7,7 Prozent) und in Bremerhaven mit 61,9 Millionen Tonnen (minus 1,7 Prozent) zusammen. Dies sagte Wirtschafts- und Häfensenator Martin Günthner (SPD) an diesem Montag auf der Landespressekonferenz zur Jahres-Hafenbilanz.

Für den Containerumschlag wird mit 5,5 Millionen Standardcontainern (TEU) für 2017 gerechnet. Das ist ein Prozent weniger als im Vorjahr. „Vielleicht liegen wir am Ende aber sogar noch über dem Vorjahresergebnis“, sagte Frank Dreeke, Vorstandvorsitzender der BLG Logistics Group. „Wir zählen noch."

Dass es doch noch ein Plus geben könne, liege an der Neuordnung der Containerliniendienste bei den Großreedereien in diesem Jahr. Dadurch hätte sich auch eine Neuordnung der Dienste ergeben. Bremerhaven habe davon habe davon erst in der zweiten Jahreshälfte mehr profitieren können. An der Bremer Lagerhausgesellschaft Aktiengesellschaft ist die Stadt Bremen mit 50,4 Prozent beteiligt, nach außen tritt das Unternehmen mit der Marke BLG Logistics auf.

Jeder fünfte Arbeitsplatz hängt an Hafenwirtschaft

Die Ergebnisse in den stadtbremischen Häfen können aus Sicht von Günthner „in ihrer Bedeutung für die Entwicklung von Wirtschaft und Beschäftigung in Bremen gar nicht hoch genug eingeschätzt werden“. Immerhin hänge jede fünfte Arbeitsplatz in Bremen an der Hafenwirtschaft. Als südlichste Seehäfen Deutschlands hätten sowohl der Industriehafen als auch der Neustädter Hafen für viele Kunden erhebliche Wettbewerbsvorteile.

Zum Neustädter Hafen, Europas größtem Terminal für Stück- und Schwergut, sagte Dreeke: „In den vergangenen 15 Jahren hat der Neustädter Hafen fünf schwierige Jahre gesehen, aktuell spüren wir aber die guten konjunkturellen Entwicklungen in Europa und den USA.“ Die Umschlagsmengen seien nach oben geschnellt. Im von der BLG betriebenen Neustädter Hafen wird mit einem Umschlag von 1,3 Millionen Tonnen gerechnet. Das ist ein Zuwachs von über 25 Prozent im Vergleich zu 2016.

High- und Heavy-Ladung läuft auch gut in Bremerhaven: Mit einem Umschlag von 1,35 Millionen Tonnen (15 Prozent mehr als 2016) wird es in der Seestadt einen neuen Rekord geben.

Beim Autoumschlag wird zum Jahresende mit einer Menge von 2,2 Millionen Fahrzeugen gerechnet – das ist ein Plus von 8,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der Kreuzfahrtverkehr entwickelt sich laut Günthner ebenfalls ausgesprochen positiv: Die Zahl der Schiffsabfertigungen stieg um mehr als ein Fünftel auf 84 Anläufe. Die Zahl der Passagiere in Bremerhaven betrug 165.644 und lag damit sogar 68,1 Prozent höher als im Vorjahr.