Vor einem Jahr hat die Damenmodekette ihr Geschäft in Bremen eröffnet. (Christina Kuhaupt)

Appelrath-Cüpper hält offenbar trotz schwieriger Zeiten am Standort in Bremen fest. Im Moment befindet sich die Damenmodekette aus Köln im Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Für die vor einem Jahr eröffnete Filiale in Bremen im Ansgarihaus gibt es nun aber für den Moment gute Nachrichten. „Zum Glück sieht die Prognose für das Haus in Bremen aktuell mindestens bis Ende 2022 sehr positiv aus“, zitiert Buten und Binnen den Geschäftsführer von Appelrath-Cüpper Lothar Schäfer. Wie das Regionalmagazin berichtet, hat sich das Unternehmen mit dem Vermieter auf geringere Mietkosten geeinigt.

Schon im Frühjahr hatte das 1882 gegründete Unternehmen beim Kölner Amtsgericht Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Wegen Corona stehen viele Einzelhändler derzeit unter großem Druck – gerade der Textileinzelhandel. Insgesamt verkauft Appelrath-Cüpper in 16 Geschäften hochwertige Damenmode.