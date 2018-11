Die Tickets für die neue Rammstein-Tour gingen innerhalb kürzester Zeit weg. (Symbolbild) (Guido Karp / Universal)

Insgesamt drei Eventveranstalter hat der Ticketanbieter CTS Eventim zwischen September 2017 und Mai 2018 gekauft. Zwei italienische und ein spanisches Unternehmen. Und die Investitionen scheinen sich gelohnt zu haben: Der Konzern meldete am Montag ein Umsatz-Plus von rund 35 Prozent im sogenannten Live-Entertainment-Segment – also in dem Geschäftsbereich, der Konzerte und ganze Tourneen veranstaltet. Darunter Shows von Ed Sheeran, den Rolling Stones oder Holiday On Ice.

Ausruhen wolle man sich auf diesen Zahlen aber nicht, sagt Unternehmenssprecher Christian Steinhof. Für Künstler sei es zunehmend wichtig, internationale Tourneemöglichkeiten aus einer Hand angeboten zu kommen. Derzeit ist Eventim mit 23 Vermarktern in zehn Ländern vertreten. „Aber wir wollen weiterwachsen“, sagt Steinhof.

Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen mit Hauptverwaltung in Bremen und Sitz in München erstmals die Marke von über einer Milliarde Umsatz knacken. Die Chancen stehen gut, dass der diesjährige Umsatz noch höher ausfällt: Aktuell verzeichnet Eventim einen Anstieg des Gesamtumsatzes von rund 24 Prozent in den ersten drei Quartalen. Dazu beigetragen hat vor allem das Live-Entertainment-Geschäft, das traditionell den höchsten Umsatz einbringt. Die höchsten Gewinne erzielt der Konzern allerdings aufgrund höherer Margen beim Ticketverkauf. Auch hier konnte Eventim beim Umsatz leicht zulegen, obwohl in diesem Jahr aufgrund der Fußballweltmeisterschaft weniger Konzerte und Tourneen stattfanden als im vergangenen Jahr. Insgesamt konnte Eventim seinen operativen Gewinn um rund 17 Prozent auf 140 Millionen Euro erhöhen.

Während das Live-Entertainment-Geschäft vor allem im Sommer seine Hochphase erlebt, steht diese dem Ticketing-Bereich noch bevor: Das vierte Quartal vor Weihnachten ist das ertragreichste. Dieses Jahr startete es mit dem Vorverkauf für die Deutschland-Tour der Band Rammstein besonders erfolgreich. Rund 800 000 Tickets verkaufte Eventim innerhalb weniger Stunden. „Das war der größte Vorverkaufsstart, den wir jemals hatten“, sagt Steinhof. Aktuell ist das von Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg gegründete Unternehmen im Ticketing-Bereich in 23 Ländern in Europa und Brasilien aktiv. In Deutschland und Skandinavien ist Eventim Marktführer. Zukünftig will das Unternehmen aber auch dieses Segment noch weiter ausbauen. Zuletzt war Eventim im August in Skandinavien weiter expandiert. Seit 2000 ist der Konzern börsennotiert.