Hachez-Chef Strasoldo geht

Zum Jahresende verlässt der bisherige Hachez-Geschäftsführer Christian Strasoldo das Unternehmen. (Koch)

Der Geschäftsführer des Bremer Schokoladenherstellers Hachez, Christian Strasoldo, wird das Unternehmen zum Jahresende verlassen. Der 58-Jährige will sich dann neuen Aufgaben zuwenden. Welche das sein werden, wollte er noch nicht sagen. Das dänische Mutterunternehmen Toms dankte Strasoldo für seine erfolgreiche Arbeit. Die begann er im Dezember 2017, zwei Monate später wurde vermeldet, dass Toms die Produktion von Bremen nach Polen verlagern will. Seit April verhandelten die Hachez-Geschäftsführung und die Arbeitnehmervertreter über Abfindungen und eine Transfergesellschaft für die 133 betroffenen Hachez-Beschäftigten.

Standortwechsel in Bremen

Mit den 80 in Bremen verbleibenden Mitarbeitern wird Hachez an einen anderen Standort in der Hansestadt ziehen. Sie werden sich um Vertrieb und Marketing in Deutschland für die Marken Hachez, Feodora und Anthon Berg kümmern. Geschäftsführer dieser Vertriebsfirma wird Thomas Lieske, der seit Juni bereits kaufmännischer Leiter ist. Zuvor arbeitete er als Vertriebschef beim Kartoffelchips-Hersteller Johanning in Rehden bei Diepholz. Zu seinen ehemaligen Arbeitgebern gehören Ferrero, Mars und Storck.

Über den neuen Hachez-Standort hat es bereits Gespräche mit der Wirtschaftsförderung Bremen gegeben. Für das alte 1,7 Hektar große Gelände in der Neustadt hat die Bremische Bürgerschaft ein Vorkaufsrecht beschlossen.