Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD) befürwortet, im Gegensatz zu anderen Mitgliedern der Bremer Koalition, die mögliche Einführung eines Beschleunigungsgesetzes. (Frank Thomas Koch)

Einen Tag vor den Beratungen im Bundesrat über ein Beschleunigungsgesetz für überregional wichtige Infrastrukturprojekte hat sich Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD) am Donnerstag hinter die Pläne von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gestellt. In einem Brief an Scheuer, der dem WESER-KURIER vorliegt, bekräftigt Schilling die Notwendigkeit einer Vertiefung der Außenweser und begrüßt Scheuers Ansatz, dieses Projekt „im Zuge des geplanten Maßnahmengesetzes zügig voranzutreiben“. Nach 20 Jahren juristischer Auseinandersetzungen um die Ausbaggerung der Außenweser sei das Vorhaben „für Bremen und Deutschland dringlicher denn je“.

Mehr zum Thema Kommentar über die Weservertiefung Unausweichlich Will Bremerhaven bei diesem Wetteifern um Infrastruktur mithalten, dann ist die Weservertiefung ... mehr »

Wie berichtet, plant die Große Koalition in Berlin ein Gesetz, das es erlaubt, Baurecht für größere Verkehrsinfrastrukturvorhaben in Einzelfällen auf gesetzlichem Wege zu schaffen statt – wie üblich – in Verwaltungsverfahren. Hintergrund ist der politisch schon oft kritisierte Zeitverlust bei der Modernisierung von Straßen, Wasser- und Schienenwegen in Deutschland. Die üblichen Verwaltungsverfahren in Länderhoheit mit Planfeststellung, Umweltverträglichkeitsprüfungen und sonstigen Schritten ziehen sich oft über viele Jahre hin. Scheuers Gesetzentwurf soll gewissermaßen eine juristische Überholspur für herausgehobene Vorhaben schaffen.

Bremens Koalition befürwortet die Vertiefung der Außenweser

Teil des geplanten Gesetzes ist eine Liste mit ersten Projekten, darunter die Ausbaggerung der Außenweser. Das grün-geführte Bremer Umweltressort hatte in einer Stellungnahme an Scheuers Haus von der Aufnahme der Außenweser abgeraten. Dieses Vorhaben sei besser in einem klassischen Planfeststellungsverfahren aufgehoben. Das sieht Claudia Schilling nun dezidiert anders. In ihrem Schreiben an Scheuer weist sie zugleich auf die Meinungsunterschiede in Bremens rot-grün-roter Koalition hin. Einig sei man sich in Bremen allerdings in der Notwendigkeit einer Vertiefung der Außenweser. Nur der rechtliche Weg dorthin sei strittig. Letztlich spielt Schilling den Ball in Scheuers Feld, indem sie feststellt: „Wichtig ist für Bremen, schnellstmöglich Klarheit über den weiteren Verfahrensweg zur Außenweseranpassung zu erlangen.“ Anders gesagt: Die Senatorin möchte ein entsprechendes Signal aus Berlin.