Eigentlich sollte der jüngste Neubau der Papenburger Meyer-Werft schon am Freitag mit mehreren hundert Personen die Columbuskaje in Bremerhaven verlassen und auf eine erste Probefahrt gehen. Doch der hafenärztliche Dienst hatte der „Odyssey of the Seas“ dafür keine Freigabe gegeben, weil sich an Bord des Schiffes zwei Coronafälle bestätigten. Die Freigabe sein nun an diesem Montag erfolgt, teilte Werftsprecher Florian Feimann am Nachmittag mit. Die „Odyssey of the Seas“ wird nun vermutlich zum Wochenende auslaufen. Ob der geänderte Zeitplan Einfluss auf die zum Monatesende vorgesehene Ablieferung des Schiffes an die Reederei Reederei Royal Caribbean hat, ist nicht bekannt.

Nach den ersten beiden Fällen war bei mindestens fünf weiteren Personen an Bord Corona-Infektionen festgestellt, hatte ein Sprecher der Bremer Senatorin für Gesundheit am Montagvormittag mitgeteilt. Die Infizierten wurden mittlerweile von der Feuerwehr von Bord gebracht und werden in einem Hotel isoliert. Nach Angaben des Gesundheitsressorts handelt es sich bei den Infizierten um Kontaktpersonen der ersten beiden Fälle. Zwar rechne die Gesundheitsbehörde mit keinen weiteren Fällen, man wollte aber auf Nummer Sicher gehen und hatte deswegen die Freigabe nicht erteilt.

Die „Odyssey of the Seas“ war vor gut einer Woche über die Ems in Richtung Nordsee überführt worden. Nach einem zweitägigen Aufenthalt im niederländischen Eemshaven traf das Kreuzfahrtschiff am Mittwoch in Bremerhaven ein. Nach Angaben der Meyer-Werft werden alle Arbeiter an Bord täglich auf das Coronavirus getestet.

Ursprünglich war die Übernahme des im Herbst 2015 bestellten, 345 Meter langen Schiffes durch die amerikanische Reederei Royal Caribbean für November 2020 geplant. Aufgrund der anhaltenden Reisebeschränkungen hatten sich Reederei und Werft auf eine Streckung des Projektes geeinigt. Bei der „Odyssey of the Seas“ handelt es sich um das fünfte und letzte Schiff aus der sogenannten Quantum-Klasse für Royal Caribbean.