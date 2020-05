Cuxhaven. Vom Umschlagvolumen her schafft es Cuxhaven zwar nicht in die Top Ten der größten deutschen Seehäfen, aber der Hafen hat die Gütermengen, die über die Kaikante gehen, in den vergangenen Jahren kontinuierlich steigern können. Und das Umschlagvolumen soll weiter wachsen. Davon geht die Hafengesellschaft Niedersachsen Ports (N-Ports) aus. Gleiches soll auch für Stade gelten. Welche Perspektiven beide Hafenstandorte haben, dafür hat N-Ports in Abstimmung mit dem Land Niedersachsen eine Studie erstellen lassen, die am Donnerstag vorgestellt wurde. „Sich der Stärken, der Möglichkeiten und der Herausforderungen bewusst zu sein, ist eine wesentliche Voraussetzung, die Leistungsfähigkeit der Häfen auch für die Zukunft zu erhalten“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU).

Nähe zum Nord-Ostsee-Kanal

Als eine große Stärke zählt für beide Standorte die Lage: Stade liegt an der Elbe, Cuxhaven an der Elbmündung und dadurch in der Nähe des Zugangs zum Nord-Ostsee-Kanal. Das bietet sowohl gute Bedingungen für die Abfertigung internationaler Schiffsverkehre als auch von Binnenschiffsverkehren in das deutsche und europäische Hafenhinterland. Insbesondere im Export von Fahrzeugen und Import von Massengütern hat sich Cuxhaven als Schnittstelle innerhalb globaler Transportketten etablieren können. Zwischen 2010 und 2019 hat sich der Umschlag um mehr als die Hälfte auf 2,7 Millionen Tonnen gesteigert werden. Neben RoRo-Verkehr sowie dem Umschlag von Stückgütern, Stahlprodukten, Massengut, Projektladungen und Pkw profitiert Cuxhaven von der Ansiedlung von Unternehmen der Offshore-Windenergie, etwa durch das Turbinen-Produktionswerk von Siemens-Gamesa. Außerdem gehört Cuxhaven zu den wichtigsten deutschen Zentren der fischverarbeitenden Industrie.

Neue Liegeplätze

Die Länge der Kaimauern der geplanten Liegeplätze 5 bis 7 beträgt 1257 Meter. Die dahinter liegende Fläche umfasst etwa 28 Hektar. Nach der Fertigstellung des Lückenschlusses hätten die Stromliegeplätze vom Liegeplatz 1 bis zum Liegeplatz 9 eine zusammenhängende Gesamtlänge von rund 3,6 Kilometern. Der Lückenschluss zwischen dem Europakai und der Offshore-Basis sei eine wichtige Investition in die Zukunft – so entstünden noch mehr Umschlagfläche und mehr Wachstum, hatte Althusmann schon im Februar deutlich gemacht, als der Hafenausbau für Cuxhaven genehmigt wurde. Die strategische Ausrichtung des Hafenstandortes gelinge am besten, wenn man auf die vorhandenen Fähigkeiten Cuxhavens setze, betonte N-Ports-Geschäftsführer Holger Banik am Donnerstag.

Stade zeichne sich durch besondere Kompetenz im Bereich von Gefahrgütern und der Abfertigung von festen und flüssigen Massengüter aus, so Banik. Eine Perspektive für den Standort sei die Realisierung eines Anlegers. Der Hafen könnte so für den Import und die Weiterverschiffung von LNG und anderen Flüssiggasen ausgebaut werden.