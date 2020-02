Für sie ist kein Tag wie jeder andere: Andreas (von links), Theodor und Michael Schnibbe mögen am Stahlbau, dass Woche für Woche je nach Aufgabe anderes Geschick gefragt ist. Die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass sich jeder Bremer schon mal an einem Brückengeländer festgehalten hat, das der Familienbetrieb hergestellt hat. Am Freitag feiert das Unternehmen seinen hundertsten Geburtstag. (Christina Kuhaupt)

Künstlerisch mit Schnörkeln geschwungen und fast etwas jugendstilhaft mit schmiedeeisernen Blüten versehen, steht am Eingang von Stahlbau Brokop ein schwarzer Metallständer mit einer Schale Blumenerde. „Das ist das Meisterstück meines Großvaters“, sagt Theodor Schnibbe. Das bedeutet, dass das gute Stück mehr als ein Jahrhundert alt ist. Denn Schnibbes Großvater Theodor Brokop hat das Unternehmen vor 100 Jahren gegründet. Der Metallständer mit Pflanzschale zeigt den eigentlichen Beruf Brokops. Er hatte Kunstschlosser gelernt und sich damit selbstständig gemacht.

Jetzt sitzen Theodor Schnibbe in blauer Arbeitshose und sein Sohn Michael in traditioneller Cord-Arbeitshose im Firmengebäude im ersten Stock im Büro. Das Gelände ist im Gewerbegebiet Bayernstraße. Andreas, der andere Sohn, ist auf den Baustellen unterwegs und kümmert sich um die Aufträge. Zwischendurch kommt Theodor Schnibbes Ehefrau Margret kurz in den Raum und fragt etwas. So ist das eben in einem Familienbetrieb, der nun in der vierten Generation geführt wird.

Dabei ist Theodor Schnibbe selbst inzwischen 70 Jahre alt – ans Aufhören denkt er aber nicht: „Die Arbeit macht mir einfach Spaß, bei uns ist kein Tag wie der andere.“ Genauso sieht es Michael Schnibbe. Die Söhne und der Vater haben sich ihre Aufgaben so aufgeteilt, dass sie sich nicht so sehr in die Quere kommen. So arbeitet Andreas mit auf den Baustellen und schaut nach neuen Aufträgen, Michael sitzt im Büro und plant die Konstruktionen und Schnibbe Senior packt dort mit an, wo Arbeit gebraucht wird. Rückenprobleme oder so habe er nicht.

Geländer für die Schlachte

Es sind so einige Spuren, die Schnibbe Senior und die Juniors in der Stadt Bremen hinterlassen haben: Viele Bremer fahren tagtäglich daran vorbei. Etliche Brückengeländer in Bremen stammen von Brokop. Ebenso sind die Geländer an der Schlachte, am Martinianleger und im Europahafen vom Bremer Stahlbauer. Auch auf Autobahnen wie dem Teilstück der A281 stammen die Lärmschutzwände und Geländer von dem Betrieb. Das gilt auch genauso für den Flyover am Nordwestknoten, der 1981 gebaut wurde. Und erst im vergangenen Jahr waren Schnibbes an der Stelle wieder gefragt.

Sie haben nämlich 2019 um den Flyover herum die Scheinwerfer auf den meterhohen Masten abgebaut. Dazu wurde an mehreren Sonnabenden und Sonntagen die B6 abgesperrt. Michael Schnibbe und sein Vater standen unten, während Andreas Schnibbe zusammen mit einem Gesellen oben waren, um Stück für Stück die Teile abzusägen. Mit einem Autokran wurde alles hinunter gehievt. Am Ende wurde der Kranz mit einem Gewicht von 5,5 Tonnen per Lkw auf das Gelände der Firma gefahren. „Dafür gab es eine Polizeieskorte, um schnell zu uns in den Betrieb zu kommen“, sagt Michael Schnibbe.

Sein Urgroßvater Theodor Brokop begann mit seiner Firma 1920 in einem Keller in Walle, dann ging es in einen früheren Milchladen an der Bremerhavener Straße, dann ein Haus in der Twinglistraße. Später baute er in der Emder seine Werkstatt auf. Brokop hatte viele Aufträge im Hafen zu erledigen. Auch nachdem im Zweiten Weltkrieg alles zerstört war, baute der Kunstschlosser die Firma wieder auf. Es gab wieder viel zu tun in Bremen. So sind von den Lagerhallen am Neustädter Hafen diverse Aufbauten von Brokop. Der heutige Seniorchef Theodor Schnibbe erinnert sich an seinen Großvater: „Als Hut trug er immer eine Melone. Die Kunden kannten ihn nicht anders.“ Genauso gehörte immer eine gute Zigarre dazu. Für Theodor Schnibbe war die Werkstatt so etwas wie ein Spielplatz. Sie wohnten direkt gegenüber, so schaute er als Kind oft rüber. Für ihn, der heute Obermeister in der Innung ist, war klar, dass auch er in den Betrieb gehen wird.

Büros im früheren Wohnzimmer

1967 kam der Umzug an den Hohweg im heutigen Gewerbegebiet Bayernstraße. Damals waren sie der zweite Betrieb. Alles dahinter im Norden waren noch Kleingärten. Für Michael Schnibbe als nächste Generation im Familienunternehmen war die Produktionshalle ebenso eine Art Spielplatz. Er sagt, warum: „Hier oben, wo ich jetzt mein Büro habe und die Büros für die Mitarbeiter sind, waren früher Wohnzimmer und Schlafzimmer meiner Eltern." Als am Hohweg Anfang der Achtziger Jahre wieder mehr Platz her musste, zogen Schnibbes in ein eigenes Haus.

Während Gründer Brokop viel für privat arbeitete, haben Schnibbes heute mehrheitlich Aufträge aus öffentlicher Hand oder von anderen Unternehmen. Da sind beispielsweise die 50.000 Metallnoppen, die sie 2011 in der Obernstraße verlegt haben. Was die heutige Arbeit angeht, sieht es Michael Schnibbe so: „An einigen Stellen müssen wir uns schon fragen: Ist das noch Handwerk, was wir hier machen, oder sind das schon Industrieprodukte?“ Wenn eine Konstruktion fertig ist, geht beispielsweise die Datei aus seinem Computer rüber in die Produktionshalle, wo die Maschine mit der Datei gefüttert wird. Eine der Maschinen kann bereits selbstständig Metallstücke fertigen – das eignet sich gut für Metallstäbe für Balkongeländer. Die 39 Mitarbeiter, darunter vier Azubis, können in der Zeit andere Dinge arbeiten, wo handwerkliches Geschick gefordert ist.

Vielleicht auch eine fünfte Generation für den Betrieb

Eine mögliche fünfte Generation gibt es auch schon. Seniorchef Theodor Schnibbe sagt: „Meine vier Enkelkinder sind alles Jungs. Da ist vielleicht einer dabei, der mal den Betrieb übernehmen möchte.“ Gerade vor drei Wochen ist Andreas Schnibbe zum dritten Mal Vater geworden. Kommenden Freitag wird aber in der Handelskammer erstmal der hundertste Firmengeburtstag gefeiert. Vielleicht wird dort ja auch das Meisterstück von Firmengründer Theodor Brokop die Gäste am Eingang begrüßen. Blumen wird ja der ein oder andere Gast sicher mitbringen.