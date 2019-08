Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) hat sich beim Wirtschaftsempfang der Handelskammer Bremen für mehr Zusammenarbeit zwischen den Küstenländern ausgesprochen, was die Häfen angeht und auch eine gemeinsame Strategie beim Wasserstoff. (Florian Schwiegershausen)

Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) hat sich beim Wirtschaftsempfang der Handelskammer Bremen dafür ausgesprochen, dass die Küstenbundesländer gegenüber Berlin stärker mit einer gemeinsamen Stimme sprechen sollen. Vor mehr als 500 Gästen sagte er am Montag in der Lunehalle in Bremerhaven, dass er in allen relevanten Feldern seine Zusammenarbeit anbietet. Das richtige Auditorium hatte er dafür, denn im Publikum saßen Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), Bürgermeisterin und Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) sowie Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke).

Gerade beim Thema Wasserstoff sieht er Potenzial für Norddeutschland: „Das wird für den Norden wirtschaftliche Entwicklung geben, die uns gerade guttun wird“, zeigte sich Hamburgs Wirtschaftssenator in seiner launigen Rede überzeugt. Norddeutschlands 4.0-Strategie sei eine Gemeinschaftsaufgabe. Allerdings ließ er wissen, dass er als Senator in gutem Kontakt nach Schleswig-Holstein und Niedersachsen sei und hoffe, dass sich das mit Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt auch so entwickeln würde.

Norddeutschland muss seine Chance beim Thema Wasserstoff nutzen

Bei der gemeinsamen Strategie zu Wasserstoff aus Windkraft dürfen sich die Länder laut Westhagemann nicht allzu viel Zeit lassen: „Bayerns Ministerpräsident Söder hat das Thema auch schon entdeckt, und kommende Woche bin ich zu Besuch in Groningen. Die Stadt will das Wasserstoff-Zentrum der Niederlande werden.“ Aber eigentlich sei es doch Norddeutschland, das hier seine Chancen nutzen müsse. Ebenso lasse sich mit Windkraft synthetisches Kerosin für Airbus herstellen. Das lohne sich aber nur, wenn dieser Strom von der EEG-Umlage befreit sei.

Es sei auch Zeit für eine einheitliche Hafenstrategie: „Wir wollen gemeinschaftlich Antworten finden. Denn die Konkurrenz sitzt in Antwerpen und Rotterdam.“ In seiner Rede war Westhagemann anzumerken, dass er aus seiner Zeit als Vizepräsident der Handelskammer Hamburg enge Kontakte nach Bremen hat. Bei Bremens Handelskammer-Präses Janina Marahrens-Hashagen sprach er immer nur von „lieber Janina“ – dabei das „J“ immer stimmhaft „Dsch“ ausgesprochen.

Die Präses wiederum ließ den Bremer Senat die Wünsche der Bremer Wirtschaft wissen. So lehnte sie eine Ausbildungsumlage erneut strikt ab, da die Unternehmen ausbilden wollen: „Die Situation ist die, dass in unserem Bundesland viel zu viele Jugendliche die Schulen ohne Abschluss verlassen oder nicht ausreichend auf die Anforderungen einer zukunftsorientierten Berufsausbildung vorbereitet sind.“

Außerdem müsse es Unternehmen weiter möglich sein, Grundstücke zu kaufen statt sich auf Erbpachtmodelle einlassen zu müssen. Neben neuen Gewerbeflächen brauche Bremen auch neue Wohngebiete – das seien bei Letzterem beispielsweise Brokhuchting oder auch die Osterholzer Feldmark: „Und es hätte das Areal der Galopprennbahn sein müssen.“ Zudem verwies Marahrens-Hashagen auf den Sanierungsstau bei Bremens Infrastruktur, den öffentlichen Gebäuden und Schulen sowie Berufsschulen: „Der ist mittlerweile bei rund 240 Millionen Euro angekommen.“ Und die Präses mahnte, dass man „bei der Ökologie die Ökonomie nicht aus den Augen verlieren soll.“ Das Thema „autofreie Innenstadt“ nahm Westhagemann der Präses in seiner Rede ab: Er sagte, dass es weiterhin möglich sein müsse, dass Handwerker ohne Restriktionen ihre Kunden auch in autofreien Gebieten erreichen können.