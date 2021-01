Das Plenum der Handelskammer äußert sich sorgenvoll. "Über Monate sind Geschäfte geschlossen, Restaurantküchen kalt, Hotelbetten und Veranstaltungssäle leer, Lieferketten unterbrochen, Produktionen um- oder sogar eingestellt. Das kann so nicht weitergehen", teilte die Wirtschaftsvertretung mit Hauptsitz im Schütting nun mit. (Frank Thomas Koch)

In einer Resolution fordert das Plenum der Handelskammer Bremen die Politik dazu auf, im Kampf gegen die Pandemie nicht allein auf eine Fortführung und Verschärfung des Lockdown zu setzen. „Das politische Ziel muss sein, den Unternehmen zu ermöglichen, ihren Geschäften in einem hygienisch sicheren Rahmen nachzugehen“, heißt es im Papier.

Die Präses der Handelskammer Janina Marahrens-Hashagen warnte zugleich, dass eine Ausweitung des Lockdown auf Industrie und Logistik oder ein totaler Stillstand der Wirtschaft „unübersehbare, katastrophale Folgen“ hätten. Diese lehne man entschieden ab: „Der deutschen Volkswirtschaft würde ein irreparabler Schaden entstehen.“

Gegen eine Verlängerung des Lockdown oder Verschärfungen sprachen sich auch der Vorsitzende des Wirtschaftsrats in Bremen Jörg Müller-Arnecke, der Bremer Dehoga-Chef Detlef Pauls und der Obermeister der Friseur-Innung Bremen Heiko Klumker in einem offenen Brief an Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) aus. Darin kritisierten sie die aktuellen Maßnahmen: „Der erwünschte Effekt durch die Schließung weiter Teile des Einzelhandels und des Gastgewerbes hat sich nicht eingestellt.“ Die Möglichkeiten der Corona-Warn-App seien noch nicht ausgeschöpft.