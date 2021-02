Öffnung für den Handel unter Auflagen: Am Dienstag will sich der Bremer Senat dazu beraten. Der Plan sieht nach Informationen des WESER-KURIER vor, dass ein Kunde und ein Verkäufer sich im Laden aufhalten dürfen. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Der Handelsverband Nordwest begrüßt, dass Geschäfte in Bremen unter strengen Auflagen wahrscheinlich wieder öffnen dürfen. „Das ist eine gute Sache, bis die Lage sich wieder beruhigt hat“, sagt der Hauptgeschäftsführer Jan König. Wenn es so komme, müssten die Länder sich abstimmen, um Einkaufstourismus zu verhindern. Sowohl Händler als auch Bürger hätten kein Verständnis dafür, dass es unterschiedliche Regelungen gebe – wie etwa die Öffnung der Baumärkte in Bayern. König nannte dies „sehr unglücklich“. Händler klagten zunehmend auf Entschädigung oder für eine Wiedereröffnung: „Das nimmt an Fahrt auf.“

Der Bremer Senat will sich zu den Öffnungsplänen, wie berichtet, am Dienstag beraten. König plädiert dafür, Lösungen auch für größere Händler zu überlegen – abhängig von der Verkaufsfläche oder den Abteilungen. Für diese Häuser sei es sonst „witzlos“, nur einen Kunden empfangen zu können. Der Handelsverband Nordwest und die Bremer City-Initiative hatten sich in einem Brief an Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Vogt) für Einzelberatungen ausgesprochen, wie nun zuletzt auch die Handelskammer. Durch die Termine sei eine Nachverfolgbarkeit gewährleistet, heißt es darin. Feste Zeitfenster sorgten zudem dafür, dass Kunden sich beim Betreten und Verlassen der Geschäfte nicht begegneten.