Geduld gefragt: In Bremen und Niedersachsen müssen Kunden teils Wochen auf einen Termin mit einem Handwerker warten. Gerade Tischlereien haben gutzutun – und vor allem das Baugewerbe. (Julian Stratenschulte/DPA)

Wer einen Handwerker braucht, muss in Niedersachsen mitunter lange warten. "Die Betriebe sind gut ausgelastet", sagt der Hauptgeschäftsführer des Baugewerbe-Verbandes Niedersachsen, Matthias Wächter. Kunden eines Fliesenlegers müssten sich etwa in der Regel auf eine Wartezeit von mehreren Wochen einstellen. Bei Tischlerarbeiten sei das ähnlich. Für eine kleine Reparatur, die innerhalb einer Stunde zu bewerkstelligen sei, müssten Privatkunden bis zu zwei Wochen warten. "Sobald es größere Projekte sind, sind die Vorlaufzeiten länger."

In Bremen müssen sich Kunden ebenfalls gedulden – aus guten Gründen für die Branche. „Im Handwerk läuft es richtig rund", kommentiert Martina Jungclaus Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Bremen die Entwicklung. Die Geschäfte im laufenden Jahr legten teils sogar im Vergleich zu den Vorjahren nochmals zu. Das sei der gesamtwirtschaftlichen Situation geschuldet: Wegen der niedrigen Zinsen werde weiterhin viel gebaut oder saniert. "Das führt zu prall gefüllten Auftragsbüchern. Auch in Bremen arbeiten die Handwerker am Limit." Vor allem der Fachkräftemangel mache dem Handwerk dabei zu schaffen. Immer noch gelte es darum, für die duale Ausbildung im Handwerk zu werben.

Nachwuchssorgen bei vielen Betrieben

Thomas Kurzke, im Vorstand der Handwerkskammer Bremen, plädiert für einen differenzierten Blick: "Die Wartezeiten lassen sich nicht verallgemeinern." Nicht in allen Gewerken und Betrieben dauere es Monate bis zu einem Termin. Doch gerade rund um das Baugewerbe gebe es tatsächlich Unternehmen, die bereits für das Jahr ausgebucht seien, weiß Kurzke. Auf Tischler sowie Heizungs- und Sanitärinstallateure müssten Kunden öfter mehrere Wochen warten. In seinem Malereibetrieb gibt es ebenfalls erst nach der Ferienzeit im September wieder Kapazitäten.

"Grundsätzlich melden alle Betriebe zunehmend Probleme bei der Besetzung von offenen Stellen", sagt Marlene Zscherper von der Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen. Viele Betriebe hätten Nachwuchssorgen. Die Wirtschaftsreferentin verwies auf eine Umfrage des Niedersächsischen Handwerkstags, bei der von knapp 800 Betrieben fast die Hälfte angab, dass sie 2017 Ausbildungsplätze nicht besetzen konnte. Thomas Kurzke geht schon jetzt davon aus, dass das in diesem Jahr in Bremen sehr wahrscheinlich auch wieder passieren wird.