In Florian Kirsteins Zimmer stehen zwei Tische. Der eine ist ein gewöhnlicher weißer Schreibtisch, wie er in tausenden Studentenbuden im ganzen Land zu finden ist. Der andere ist kleiner, dunkler, sieht nach echter Handwerkskunst aus. Auf dem einen Tisch schreibt Kirstein seine Hausarbeiten, auf dem anderen produziert er die Ware für sein Ein-Mann-Unternehmen.

Ein Blick in das Zimmer des Studentenwohnheims verrät sofort: Hier wird mit den Händen gearbeitet. Über dem kleineren Tisch, der eigentlich eine Werkbank ist, hängen Sägen, Zangen und Draht; im Regal stehen Dosen mit Bienenwachs und allerlei Holzprodukte. Auf der Werkbank liegen kleine Knöpfe, die silbern glänzen. „Die Ohrstecker laufen aktuell am besten“, sagt der 28-Jährige. Kirstein verkauft über einen Online-Shop handgemachten Schmuck und Dekoartikel.

Auf 18 Quadratmetern bastelt er zwischen Bett und Küchennische an den Produkten herum, die von Kunden aus ganz Deutschland gekauft würden, sagt der Student. „Moin“ heißt das Unternehmen, das er neben dem Studium gegründet hat. Klingt nach Beverstedt, wo sowohl Kirstein als auch das Holz herkommen, das er für seine Produkte nutzt. Entstanden aber ist das Unternehmen ganze 9000 Kilometer entfernt. Kirstein, der damals noch an der Hochschule Bremerhaven studierte, reiste Anfang 2018 für drei Auslandssemester nach Medellín in Kolumbien.

Idee kam beim Grillen

Ein Jahr lang habe er zuvor in Deutschland intensiv Spanisch gelernt, sagt Kirstein – nicht genug, wie sich dann herausstellen sollte. Für das notwendige Pflichtpraktikum sprach der Niedersachse bei einigen kolumbianischen Unternehmen vor, bekam aber den Wunschplatz nicht. „Nach vielen Absagen habe ich mir gedacht: Mensch, ich möchte gerne mein eigenes Projekt machen“, erzählt der Student. Die zündende Idee sei ihm dann beim Grillen gekommen. Grillzubehör sollte es sein – nachhaltig und qualitativ hochwertig produziert.

„Aus Interesse habe ich mich mal im Supermarkt umgesehen. Da war ich ziemlich schockiert über die dortigen Preise für eine Grillzange von geringer Qualität“, sagt er. Also habe er zu tüfteln begonnen, Entwürfe gemacht und mögliche Produktionswege entwickelt. Heraus kam nicht nur seine Idealversion einer Grillzange, sondern ein Plan, wie er sozial benachteiligte Menschen in Kolumbien an der Produktion beteiligen könnte. „Das ist eine Art Baukastenprinzip“, sagt Kirstein und zeigt auf die Fertigungstafel an der Wand. „Einfachste Prozesse, die die Leute vor Ort umsetzen können.“ Die Maschinen für die Fertigung hat er später selbst gebaut. Was daraus entstanden ist, benutzt Kirstein regelmäßig in seiner Küche. Die Grillzange aus Holz zeigt Spuren der ausklingenden Grillsaison.

Massenware sei das alles nie gewesen, sagt Kirstein. Von den Grillzangen habe er etwa 50 Stück verkauft. Ohne globale Pandemie wären es wohl mehr geworden. Anfang dieses Jahres kam Kirstein zurück nach Deutschland, um seine Bachelorarbeit abzuschließen – mit dem festen Vorsatz, danach wieder nach Kolumbien zu fliegen. „Ich habe dort noch viele meiner Werkzeuge eingelagert“, sagt der Student. Es kam anders. Die Corona-Krise macht eine Rückkehr unmöglich, in Kolumbien gelten noch immer strikte Einreiseverbote. „Immerhin darf meine Freundin jetzt nach Deutschland kommen. Wir haben uns sieben Monate nicht gesehen“, sagt Kirstein. Sieben Monate, in denen viel passiert ist. Der 28-Jährige hat seinen Bachelor abgeschlossen, studiert nun an der Universität Bremen im Master Produktionstechnik. Seit Mai wohnt er in Bremen, hat einen Platz im Horner Studentenwohnheim gefunden.

„Es wird nichts weggeschmissen“

Grillzubehör ist dort schwierig herzustellen, der Platz reicht nicht aus. Also hat Kirstein umgesattelt: Ohrstecker, Armbänder und Seifenhalterungen sind nun seine wichtigsten Produkte. Kirstein probiert viel aus, will vor allem Erfahrungen sammeln. Ihm sei durchaus bewusst, dass er mit "Moin" nicht reich werde. "Ich will vor allem lernen, wie der Hase in der Geschäftswelt läuft", sagt Kirstein. "Und dabei die grundsätzliche Idee der Firma beibehalten." Mit seinem Ein-Mann-Unternehmen wolle er weiterhin auf Nachhaltigkeit setzen. Für ihn bedeute das, alle Materialien zu nutzen, die während der Produktion anfallen. „Es wird nichts weggeschmissen“, sagt er und zeigt auf das Regal. Aus der Holzspäne ist Grillanzünder, aus dem Holzbruch Räucherholz geworden. Um den nachhaltigen Gedanken noch weiter zu fördern, hat Kirstein jetzt ein neues Projekt entwickelt: Für jedes verkaufte Produkt will er im Wald in Beverstedt einen Baum pflanzen.

Zum Lernprozess, sagt Kirstein, gehöre auch das Thema Vermarktung. Der Student bewirbt seine Artikel hauptsächlich über Instagram. „Ich will erstmal eine Sache vernünftig aufbauen, und dann weiterschauen“, sagt er. Ähnlich handhabt er es mit den Verkaufsplattformen. Auf Amazon habe er es probiert, dort aber keinen Erfolg gehabt. „Die Leute bestellen da mehrere Artikel, die sie dann ganz selbstverständlich kostenlos zurücksenden wollen“, bemängelt Kirstein. Diese Mentalität habe ihn gestört, jetzt verkauft er auf dem Online-Marktplatz edsy.com. „Dort wissen die Leute, was sie erwartet: handgemachte Einzelstücke.“ Seine Produkte im stationären Handel anzubieten, sei auch eine Überlegung. Lose Anfragen habe es schon gegeben, vielleicht ergibt sich ja was. Ausprobieren, abwarten, anpassen – so klingt das bei jemandem wie Florian Kirstein, der zwischen Bett und Küchennische eine Firma leitet.