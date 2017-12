Weihnachten ist eine Zeit für Familie und Freunde, für Besinnlichkeit und Einkehr. So ist es seit Jahrhunderten – und so wünschen es sich auch heute viele Menschen. Die moderne Arbeitswelt hat die Stille der Weihnachtszeit aber aufgeweicht.

Nie war es einfacher, von unterwegs aus zu arbeiten. Am Schreibtisch zuhause, auf dem Sofa, sogar am Strand oder in der Skihütte können viele Arbeitnehmer heute E-Mails vom Chef lesen und arbeiten. Das ist in vielen Fällen praktisch, baut aber auch Druck auf. Wenn jeder immer und überall arbeiten kann, dann kann auch das Wohnzimmer mit Weihnachtsbaum theoretisch zum Büro werden.

Mehr zum Thema Zu Weihnachten sind Firmenmails tabu Viele Beschäftigte lesen auch an den Weihnachtstagen ihre Firmenmails. Das finden längst nicht alle ... mehr »

Es darf bezweifelt werden, dass die meisten Chefs ihren Mitarbeitern an Weihnachten noch Aufträge erteilen. Schließlich sind sie auch Menschen, wollen selbst feiern und gönnen Mitarbeitern ihre freie Zeit. Trotzdem spüren viele Angestellte Druck: Wer immer verfügbar ist, muss es auch an Weihnachten sein, denken sie. Das ist Unsinn, aber fatal.

Deswegen sollten Unternehmen ganz klare Regeln aufstellen, wer wann erreichbar sein sollte – nicht nur an Weihnachten. Davon profitieren Angestellte und Unternehmen.