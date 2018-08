Ein Containerfrachter von Hapag-Lloyd in Bremerhaven. (Karsten Klama.)

Die größte deutsche Containerreederei Hapag-Lloyd will mehrere Transatlantik-Linien von Bremerhaven nach Hamburg verlegen. Unternehmenssprecher Christian Denso bestätigte diese Pläne, es gehe dabei um vier von fünf Linien. Für den Containerterminal Bremerhaven wäre das ein großer Rückschlag. "Wir versprechen uns, dadurch Synergien zu heben", sagte Denso. Denn von Hamburg aus bietet das Unternehmen bereits weitere Transatlantikdienste an. Noch sei allerdings nichts endgültig beschlossen.

Außerdem will die Reederei den Container-Terminal Altenwerder (CTA) in Hamburg besser auslasten. Die großen Schiffe nach Fernost können den Terminal nicht ansteuern, weil sie für die Durchfahrt unter der Köhlbrandbrücke zu groß sind. Daher hatte der CTA in der Vergangenheit an Umschlag verloren. Das will Hapag Lloyd nun kompensieren und die Auslastung wieder steigern. Zudem sei die Bahnanbindung in Hamburg besonders gut, dort könne man vom starken Hinterland profitieren, sagte Denso. "Die Kunden können damit wunderbar leben."

Die Reederei will Denso zufolge nun noch Gespräche mit den beteiligten Akteuren in Bremerhaven führen. Branchenexperten gehen derweil davon aus, dass Hapag Lloyd die Linien verlegen wird. Schon im Herbst soll der Plan umgesetzt werden. Durch die Verlegung der Linien würde Bremerhaven rund zehn Prozent des gesamten Containerumschlags verlieren. Zuletzt hatte der Umschlag in der Seestadt stagniert, während die europäischen Konkurrenten Rotterdam und Antwerpen zulegten.

Dem Hamburger Hafen bricht derzeit Geschäft weg. Der Containerumschlag an der Elbe sank im ersten Halbjahr um 2,7 Prozent auf 4,3 Millionen Standardcontainer (TEU), wie die Marketing-Gesellschaft des Hafens am Donnerstag mitteilte. Daher überlegt der Hamburger Senat derzeit, wie er Umschlag zurückgewinnen kann. Die Stadt ist mit knapp 14 Prozent an der Reederei Hapag-Lloyd beteiligt.