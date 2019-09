Hapag-Lloyd Cruises will ab Sommer 2020 komplett auf Schweröl verzichten. Auch die «Europa 2» soll dann mit Marine Gasöl fahren. (Andrea Warnecke/dpa)

Ab 2020 wird die internationale Schifffahrt etwas sauberer: Nach den Vorgaben der Internationalen Maritimen Organisation (IMO) dürfen dann nur noch Treibstoffe wie Marinediesel benutzt werden, deren Schwefelanteil bei 0,5 Prozent liegt statt derzeit 3,5 Prozent wie beim meistens verwendeten und günstigeren Schweröl. Die Reederei Hapag-Lloyd-Cruises will ihre Flotte ab Juli sogar nur noch mit Marine-Gasöl (MGO) betanken. Bei MGO liegt der Schwefelanteil nur bei 0,1 Prozent – ein Wert, der schon seit 2015 für das Befahren in der Nord- und Ostsee sowie in Küstengewässer der USA gilt. Schiffe, die weiterhin mit Schweröl fahren, können das ab 2020 nur noch, wenn eine spezielle Filteranlage (Scrubber) verwendet wird, die Schwefel rauswäscht.

Wichtiger Schritt für umweltbewusstes Reisen

„Mit der langjährigen Expertise im Luxus- und Expeditionssegment setzen wir mit unseren Schiffen höchste Maßstäbe in der Branche und verpflichten uns zu hohen Umweltschutzstandards“, so Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hapag-Lloyd-Cruises. „Dabei gehen wir weit über die gesetzlichen Vorschriften hinaus.“ Der Verzicht auf Schweröl sei ein bedeutender Schritt für umweltbewusstes Reisen. Schon seit 1993 verzichtet Hapag-Lloyd-Cruises in der Arktis freiwillig auf Schweröl und verwendet ausschließlich das schwefelarme MGO. Mit der freiwilligen Umstellung auf den schadstoffarmen Treibstoff werden die Schwefel-Emissionen der Flotte nach Angaben von Hapag-Lloyd-Cruises um 80 Prozent reduziert.

Zudem bedeute die Umstellung auf MGO bis zu 30 Prozent weniger Rußemissionen und Feinstaub. Die Umsetzung ab Juli sei dadurch bedingt, dass es bis dahin für den bisher verwendeten und vorbestellten Treibstoff noch Abnahmeverpflichtungen gebe, „denen wir nachkommen müssen“.