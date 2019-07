Ein Archivfoto vom Hellweg-Centrum an der Stresemannstraße. Nach fast 53 Jahren steht der Groß- und Einzelhändler nun vor der Insolvenz. (Google Maps)

Das Hellweg-Centrum in Bremen-Hastedt an der Stresemannstraße ist insolvent. Am Mittwoch hat das Kaufhaus für den Groß- und Einzelhandel sowie Privatkunden beim Bremer Amtsgericht den Insolvenzantrag eingereicht. Am Donnerstag hat der Geschäftsführer Johann von der Linde die 47 Mitarbeiter auf einer Betriebsversammlung darüber informiert. Ihre Gehälter sind über das Insolvenzgeld bis Ende September gesichert. Als vorläufigen Insolvenzverwalter hat das Gericht die Kanzlei B+O Böhme Oelbermann bestimmt.

Von dort heißt es, dass der Verkauf erstmal wie bisher weiterlaufen soll. „Wir führen nun Gespräche mit den Lieferanten, damit sie auch weiter Ware ans Unternehmen liefern“, sagte Patrick Bode als Vertreter der Kanzlei. Als einen der Gründe für die Insolvenz nannte er den harten Preiskampf im Einzelhandel - vor allem in Konkurrenz zu den Discountern.

Das Verfahren wird am 1. Oktober eröffnet. Der Insolvenzverwalter versucht, das traditionsreiche Bremer Unternehmen doch fortführen zu können. Das bedeutet aber, dass es jemanden geben muss, der für die Übernahme des Kaufhauses bereit ist.

Erst im April hatte die Geschäftsführung noch mit einer revolutionären Neuerung versucht, das Ruder herum zu reißen: Von da an war der Einkauf auch für Privatkunden möglich. Vorher war das nur Unternehmern erlaubt, die sich erst mit ihrem Gewerbeschein eine Mitgliedskarte besorgen mussten.