Die HKK lässt den Zusatzbeitrag ab 2021 unverändert bei 0,39 Prozent. (Christina Kuhaupt)

Die HKK lässt den Zusatzbeitrag unverändert bei 0,39 Prozent. Das hat der Verwaltungsrat der Bremer Krankenkasse am Donnerstagabend so beschlossen. HKK-Vorstand Michael Lempe hatte bereits im Sommer empfohlen, die Beitragshöhe nicht zu verändern. Da sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer seit 2019 den Zusatzbeitrag teilen, bedeutet das für den Arbeitnehmer einen Zusatzbeitrag von 0,195 Prozent. Damit ist die HKK weiterhin deutschlandweit die günstigste Krankenkasse.

Auf diese Weise wird die Krankenkasse ihre Rücklagen abbauen, wie es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie von Deutschlands Krankenkassen eingefordert hatte. Der Schätzerkreis beim Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) hatte im Oktober empfohlen, den durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz um 0,2 Punkte auf 1,3 Prozent zu erhöhen. Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) ist dieser Empfehlung Ende Oktober gefolgt.

So erhöht die Technikerkrankenkasse (TK) den Zusatzbeitrag massiv um 0,5 Punkte auf 1,2 Prozent. Die BKK Firmus, die ihren Verwaltungssitz in Bremen hat, legt den Zusatzbeitrag für 2021 bei 0,44 Prozent fest. Arbeitnehmer zahlen also jeden Monat 0,22 Prozent Zusatzbeitrag. Bereits Ende September hatte die AOK Bremen/Bremerhaven mitgeteilt, dass bei ihr der Zusatzbeitrag von derzeit 0,7 Prozent wieder steigen könnte. Diese Entscheidung fällt der AOK-Verwaltungsrat in den kommenden Tagen.