Die HKK lässt ihren Zusatzbeitrag, den Arbeitnehmer zahlen müssen, bei 0,59 Prozent – trotzdem noch günstig im Vergleich zu anderen Kassen. (Christina Kuhaupt)

Die Handelskrankenkasse wird nach derzeitigem Stand auch 2018 die günstigste Krankenkasse bleiben. Der Zusatzbeitrag, den der Arbeitnehmer zu zahlen hat, wird weiterhin bei 0,59 Prozent bleiben. So hat es der Verwaltungsrat der HKK am vergangenen Donnerstag beschlossen jedoch erst am Montag mitgeteilt. Dieser im Vergleich zu anderen Krankenkassen günstige Zusatzbeitrag hatte dem Unternehmen bereits im vergangenen Jahr so viele neue Mitglieder beschert, dass die HKK mit Neueinstellungen reagieren musste.

So sollen zu den 660 Arbeitsplätzen in Bremen und 110 in Oldenburg im Jahr 2018 weitere 80 Arbeitsplätze hinzukommen. Für die HKK würde eine Veränderung von 0,1 Prozent in absoluten Zahlen zehn Millionen Euro bedeuten. Da die finanziellen Polster bei den Krankenkassen momentan ganz gut sind, gibt es weitere von ihnen, die den Zusatzbeitrag senken oder auf niedrigem Niveau behalten. So hatte bereits vergangene Woche die AOK Niedersachsen angekündigt, den Zusatzbeitrag bei 0,8 Prozent zu belassen.

Schon Ende Oktober hatte die AOK Bremen und Bremerhaven angekündigt, ihren Zusatzbeitrag ab Januar 2018 von 1,1 Prozent auf 0,8 Prozent zu senken. Eine der größten Krankenkassen, die Barmer mit 9,3 Millionen Versicherten, wird ihren Zusatzbeitrag für das Jahr 2018 unverändert bei 1,1 Prozent belassen. Bei der Techniker Krankenkasse wird sich erst am morgigen Mittwoch entscheiden, wie der Verwaltungsrat entscheiden wird.

Der Vorstandsvorsitzende der Krankenkasse, Jens Baas, hat allerdings in Aussicht gestellt, dass der Beitrag um 0,1 Punkte auf 0,9 Prozent sinken könnte. Die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass der Verwaltungsrat diesem Vorschlag folgen wird. Der Faktor Zeit spielt eine entscheidende Rolle. Je eher sich die Krankenkassen erklären, um wie viele Prozentpunkte sie den Zusatzbeitrag senken wollen, desto mehr hoffen die Kassen, dass sie möglichst viele Mitglieder von der teureren Konkurrenz zu sich ziehen.

Blick allein auf den Zusatzbeitrag reicht nicht aus

Für die Arbeitnehmer bedeutet eine Veränderung von 0,1 Prozentpunkten in absoluten Zahlen 3,70 Euro. Grundlage für diese Berechnung ist das durchschnittliche Bruttoeinkommen, das im vergangenen Jahr laut Statistischem Bundesamt in Deutschland bei gut 3700 Euro lag. Die Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Krankenkasse kann immer mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten zum Monatsende beendet werden.

Bis spätestens Jahresende müsste also die Kündigung zum 28. Februar bei der Krankenkasse eingegangen sein. Doch der Blick allein auf den Zusatzbeitrag reicht nicht aus. Wer mit dem Gedanken spielt, zu kündigen, sollte genauer bei den Leistungen der Krankenkassen hinschauen. Denn die können sich unterscheiden. Das ist beispielsweise bei den Reiseschutzimpfungen der Fall.

Bei privaten Auslandsreisen übernimmt die TK die Kosten zu hundert Prozent für die Reiseschutzimpfungen, die die Ständige Impfkommission empfiehlt. Die Handelskrankenkasse übernimmt hier nur 80 Prozent von den Kosten. Die AOK Bremen und Bremerhaven übernimmt ebenso 80 Prozent der Kosten für die Reiseimpfung, gleichzeitig jedoch nicht mehr als 500 Euro pro Jahr.

Die AOK Niedersachsen übernimmt auch 80 Prozent der Kosten, jedoch nicht mehr als 250 Euro pro Kalenderjahr. Die Barmer übernimmt lediglich 100 Euro pro Jahr bei Reiseschutz-Impfungen. Ein ähnlicher Vergleich lohnt auch bei anderen Zusatzangeboten: Wie sieht es aus bei Behandlungen mit Akupunktur oder bei den Kosten für Naturarzneimittel? Oder auch: Welche Gesundheitskurse bieten die Krankenkassen für ihre Mitglieder ohne Mehrkosten an?.

Dass zum Jahresende Bewegung in die Höhe der Zusatzbeiträge gekommen ist, geht auf das Gremium zurück, das immer im Oktober tagt. Ihm gehören Vertreter aus dem Bundesgesundheitsministerium an, aus dem Bundesversicherungsamt sowie aus den Krankenkassen. Und das hatte dieses Mal empfohlen, den Zusatzbeitrag, der im Durchschnitt momentan bei 1,1 Prozent liegt, um 0,1 Prozentpunkte zu senken. Dem hatte Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) auch zugestimmt.