HKK-Vorstand Michael Lempe kann sich über einen ordentlichen Mitgliederzuwachs freuen. Er ist nun der Chef von mehr als 1000 Mitarbeitern. (Kuhaupt)

Der Vorstandschef der HKK, Michael Lempe, stellt 2019 sinkende Krankenkassenbeiträge in Aussicht. Das sagte er am Freitag bei der Präsentation der Geschäftszahlen vom vergangenen Jahr. Hintergrund ist ein Gesetzesentwurf, den das Bundeskabinett Anfang des Monats beschlossen hat. Der sieht vor, dass die bundesweit 56 Millionen Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen ab 2019 vom Zusatzbeitrag nur noch die Hälfte zahlen. Die andere Hälfte sollen dann die Arbeitgeber tragen. Doch mit dieser Halbierung würde sich ebenso der Preisvorteil halbieren, den die HKK-Versicherten derzeit gegenüber anderen Krankenkassen haben. HKK-Vorstand Lempe rechnet dadurch mit weniger Wechselfreudigkeit, als es in den vergangenen Jahren der Fall: „Die Wanderungsbewegungen der Mitglieder werden sich dadurch abschwächen, weil sich die Preisunterschiede ja halbieren, dadurch dass der Arbeitgeber oder die Rentenversicherung die Hälfte des Zusatzbeitrags übernimmt.“

Gleichzeitig sieht das Gesetz vor, dass vermögende Krankenkassen erstmal einen Teil ihres Vermögens abbauen sollen. Da die HKK zu den vermögendsten Krankenkassen gehöre, bedeute das laut Lempe: „Wir müssen und Können intensive Überlegungen anstellen, eine Beitragssenkung durchzuführen.“ Das entscheidet der zuständige Verwaltungsrat aber immer erst im Dezember für das kommende Jahr. Dies diene als Preiskompensation, um gegenüber anderen Krankenkassen weiterhin sichtlich günstiger zu sein. „Diese Kompensation erfolge zum einen über Beitragssenkung oder Leistungsverbesserungen“, erläutert Lempe.

Mehr als 600 000 Versicherte

Nicht zuletzt im vergangenen Jahr konnte die HKK von den Wanderungsbewegungen profitieren, da sie mit einem Zusatzbeitrag von 0,59 Prozent erneut die günstigste unter den deutschlandweit wählbaren Krankenkassen war, aktuell gefolgt von der BKK Firmus, die ebenfalls ihren Verwaltungssitz in Bremen hat. Deren Zusatzbeitrag lag bei 0,6 Prozent. So stieg bei der HKK die Zahl der beitragszahlenden Mitglieder um knapp 14 Prozent auf 421 701 Personen. Die Gesamtzahl der Versicherten inklusive Familienmitgliedern lag im Durchschnitt bei 553 056 Personen. Zum 1. Juni waren es 601 000 Versicherte. Das Durchschnittsalter der HKK-Versicherten liegt bei 40,4 Jahren gegenüber 44,6 Jahren im Branchemittel.

Der Überschuss in Höhe von 56,2 Millionen fließt in die Betriebsmittel und Rücklagen ein, die damit auf 350 Millionen Euro gestiegen sind. Gleichzeitig hat die Krankenkasse nun mehr als 1000 Mitarbeiter. 2017 wurden 62 neue Vollzeitstellen geschaffen, und in diesem Jahr kommen 73 hinzu. 44 Azubis hat die HKK momentan. Sowohl bei der Suche nach Fachkräften als auch nach Azubis habe die HKK derzeit keine Probleme.

Vier Verwaltungsstandorte in Bremen

In der Airport-City wurden 2600 Quadratmeter Bürofläche angemietet – der vierte Verwaltungsstandort in Bremen. Für Überlegungen, alle Standorte an einem Platz zu bündeln, sei es noch zu früh, wie Lempe erklärte: „Zumindest haben wir darauf geachtet, dass alle Mietverträge zur gleichen Zeit im Jahr 2021/2022 auslaufen.“

Aufgrund des anhaltenden Kundenwachstums sanken die Ausgaben der hkk je Versicherten für Arzneimittel erneut um 2,4 Prozent, für Zahnersatz um 1,5 Prozent und für zahnärztliche Behandlungen um 0,6 Prozent. Stark gestiegen sind die Ausgaben je Versicherten in den Bereichen Kuren mit 15,3 Prozent und Krankengeld mit 11,7 Prozent. Ursachen hierfür waren die hohe Inanspruchnahme und beim Krankengeld zusätzlich der Effekt, dass aufgrund der Gehaltssteigerungen ein höheres Krankengeld für jeden Tag ausgezahlt wurde. Außerdem befinden sich unter den Mitgliedern auch diverse Gutverdienende, was sich ebenso bei der Zahlung des Krankengeldes bemerkbar mache.

Bessere Zusammenarbeit im Behandlungsverlauf der Patienten

Lempe kritisierte außerdem, dass in den letzten Jahren der Risikostrukturausgleich, kurz RSA zu unfairen Wettbewerbsbedingungen zwischen den gesetzlichen Krankenkassen geführt habe. "Daher muss die Politik bei der geplanten Weiterentwicklung des RSA die Gleichbehandlung aller Kassenarten sicherstellen. Dazu gehört auch, die Regelungen manipulationsresistenter auszugestalten", so Lempe. Zudem möge die Politik die Gesetze entsprechend so ändern, dass die sektorenübergreifende Zusammenarbeit von Ärzten, Krankenhäusern und anderen Gesundheitsberufen im Behandlungsverlauf eines Patienten spürbar verbessert werde.

Auch wünscht sich der HKK-Vorstand ebenso mehr Fortschritte für eine leistungsfähige elektronische Gesundheitsakte. Lempe ergänzte: "Deutschland liegt bei der dafür nötigen Infrastruktur im internationalen Vergleich weit zurück. Daher muss die Politik dringend geeignete Rahmenbedingungen schaffen, die den hersteller- und sektorenübergreifenden Datenaustausch regeln." Dem einzelnen Bürger sei ein zeitgemäßer Zugang zu seinen Gesundheitsdaten und die weitgehende Entscheidungshoheit über ihre Verwendung zu gewähren. "Nicht nur über die elektronische Gesundheitskarte, sondern auch zum Beispiel über eine Smartphone-App", sagte Lempe abschließend.