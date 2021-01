H&M will in Deutschland 800 Menschen entlassen, darunter die Beschäftigten in Bremen in der Sögestraße. (Hauke-Christian Dittrich/DPA)

Der Modehandel in Deutschlands Innenstädten und Einkaufszentren dünnt weiter aus. Die schwedische Bekleidungskette H & M will in Deutschland etwa 800 Stellen streichen. Das entspreche gut fünf Prozent aller Beschäftigen des Unternehmens in der Bundesrepublik, wie eine Sprecherin mitteilte. Betroffen davon sind auch die Bremer Beschäftigten der H & M-Filiale in der Sögestraße: Das Geschäft gehört zu einem der 250 Standorte, die das Unternehmen schließen will. Dies hatte H & M bereits im Oktober 2020 angekündigt.

Nach Angaben der Modekette wolle man zuerst mit einem „Freiwilligenprogramm“ versuchen, 800 Beschäftigte zu einem Aufhebungsvertrag zu bewegen. Der nächste Schritt wären betriebsbedingte Kündigungen. Dazu sagt das Unternehmen: „Sollte die Anzahl der Freiwilligen in diesem Programm nicht ausreichen, wird die Entscheidung über eine Sozialauswahl getroffen.“ Im vergangenen Geschäftsjahr sank der Umsatz von H & M um 18 Prozent auf umgerechnet 18,3 Milliarden Euro.

Promod in Zukunft nur noch online

Die insolvente französische Modekette Promod hat angekündigt, dass sie bis Ende Februar alle verbliebenen 32 Läden schließen will. Davon betroffen ist auch der Standort in der Bremer Waterfront. Den Onlineshop will das Unternehmen in Deutschland weiterführen. Und die insolvente französische Modekette Pimkie will 40 ihrer 75 Geschäfte schließen. Das berichtet das Fachmagazin „Textilwirtschaft“. Hier sollen 150 Beschäftigte entlassen werden. Die Modekette gibt an, man habe damit zu kämpfen, dass die Kundinnen immer mehr ins Internet abwanderten.

Zuletzt hatte die Modekette Adler Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Experten gehen davon aus, dass der Lockdown noch zu mehr Insolvenzen im Modehandel führen wird.