Höchststand im Juli 2020

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Hohe Ausgaben für Kurzarbeit in der Corona-Krise

Christopher Weckwerth und Stefan Lakeband

In der Corona-Krise haben sich die Ausgaben der Arbeitsagenturen für Kurzarbeit vervielfacht. In Bremen bekamen Unternehmen 188,6 Millionen Euro – im Vorjahr wurden nur 426.000 Euro in Anspruch genommen.