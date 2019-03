Ein Errichterschiff für den Bau von Windkraft-Anlagen und Windplattformen im Hafen von Rotterdam. (Schwiegershausen)

Rotterdam/Bremen. Wenn am kommenden Mittwoch das niederländische Königspaar nach Bremen zu Besuch kommt, wird es im Schlepptau eine Wirtschaftsdelegation haben. Neben Vertretern aus der Raumfahrtbranche wollen auch Unternehmer aus der Offshore-Windbranche die Hansestadt besuchen. Sie suchen Anknüpfungspunkte für mehr Kooperation.

Dabei könnte vor allem Bremerhaven neidisch auf Rotterdam blicken. Im dortigen Hafen ist all das vorzufinden, womit die Seestadt an der Wesermündung gerne schon vor zehn Jahren Investoren angelockt hätte. Wer eine Tour durch den wichtigsten Hafen Europas macht, sieht an den Ufern großen Hallen, in denen Plattformen für Windparks gebaut werden – inklusive der mehr als 30 Meter hohen Stahlbefestigungen für den Meeresboden. In anderen Hafenbecken stehen die Errichterschiffe, die zum Bau von Windparks im Meer notwendig sind. Von weitem sind sie an ihren vier großen Stahlpfählen zu erkennen.

Die Windenergie schafft hier im Hafen Jobs. Wie viele das genau sind, lässt die Hafengesellschaft Port of Rotterdam gerade prüfen. „Momentan erstellt für uns die Unternehmensberatung PWC eine Studie, die Aufschluss geben soll, wie viele Jobs direkt und indirekt in Rotterdam an der Off-Shore-Industrie hängen“, sagt Joost Eenhuizen, Senior Commercial Manager für die Offshore-Industrie bei der Hafengesellschaft. Sie investiert gerade massiv in die Digitalisierung. „Wir sind fast schon ein IT-Unternehmen“, sagt Eenhuizen angesichts der 100 IT-Experten, die das Unternehmen zusätzlich eingestellt hat.

Das juristische Gezerre um den geplanten Offshore-Terminal (OTB) in Bremerhaven verfolgen die Niederländer genau. Pieter van Oord sagt über den OTB: „Ihr seid damit echt spät dran.“ Der Unternehmer gehört seit Jahren zu den „Global Playern“ beim Bau von Windparks. Sein traditionsreiches Familienunternehmen, mit mehr als 5000 Mitarbeitern und einem Umsatz von mehr als 1,7 Milliarden Euro eines der ganz großen in den Niederlanden, hat nicht nur die Schiffe, um Windparks zu bauen. Am Nordsee-Windpark Gemini 85 Kilometer nördlich von Groningen hatte sich van Oord auch als Investor beteiligt und die Anteile später verkauft.

In Bremen hatte van Oord auch ein Büro. Das wurde aber geschlossen, und die Mitarbeiter wechselten an den Standort Hamburg. Pieter van Oord begründet das so: „Die Nähe zu Siemens und Vattenfall in Hamburg hat eine Rolle gespielt." Zumindest fällt ihm spontan der Bremer Windpark-Projektierer WPD ein. Auf die Frage, ob Bremerhavens Offshore-Industrie doch noch eine Zukunft, antwortet er eher allgemein: „Die neuen Windenergiesysteme werden neue Jobs schaffen.“

Die Niederlande wollen bis 2030 ihre Windkapazitäten in der Nordsee auf 11,5 Gigawatt ausbauen. „Dann werden wir Deutschland überholt haben und nach Großbritannien den zweiten Platz einnehmen“, sagt van Oord. Was er dabei als Vorteil sieht: „Natürlich brauchen Projekte dieser Art ihre Planung, aber irgendwie geht das in Holland schneller als in Deutschland.“ Die Klimaziele von Paris müssten erreicht werden. Und das, so van Oord, schaffe Deutschland momentan nicht. Die deutschen Anlagen in Nord- und Ostsee haben gegenwärtig eine Leistung von knapp 6,4 Gigawatt. Das Offshore-Ausbauziel der Bundesregierung sieht eigentlich bis zum Jahr 2030 eine Leistung von 15 Gigawatt vor. Ob das wirklich klappt, ist fraglich. Deshalb sieht van Oord die Niederlande derzeit beim Ausbau vorne.

Einen weiteren Vorteil haben die niederländischen Windparks gegenüber den Deutschen: Sie liegen näher an der Küste, was die Kosten reduziert. Vor einem Jahr hatte die niederländische Regierung grünes Licht gegeben für den Windpark „Hollandse Kust Zuid“. Er ist weltweit das erste Projekt, das ohne staatliche Subventionen auskommt. Der Windpark soll eine Kapazität von 700 Megawatt haben und bis 2022 fertig sein. Die Lose 1 und 2 gingen an den Vattenfall-Konzern, der sich gegen das deutsche Unternehmen Innogy und Statoil aus Norwegen durchsetzten. Auch bei den Losen 3 und 4 will Vattenfall mitbieten. Hier geht es um weitere 750 Megawatt.

Die Planung der Windparks sei eine Wette auf die Zukunft, sagt van Oord. Damit sich die Windparks lohnen, müsse der Strombedarf steigen, um die Anlagen refinanzieren zu können. Van Oord sieht aber auch, dass die Windturbinen und die Leistung immer größer werden. So will General Electric im Sommer zu Testzwecken auf Rotterdams künstlich geschaffener Hafeninsel Maasvlakte die erste Zwölf-Megawatt-Windkraftanlage errichten. Sie wäre die leistungsstärkste der Welt. General Electric will damit den Mitbewerbern Siemens Gamesa und Vestas Marktanteile streitig machen. Die Anlagenhersteller hoffen, mit immer größeren Windrädern die Produktionskosten für den Strom zu senken.

Beim Projekt Maasvlakte hat van Oord daran mitgearbeitet, den Sand für die künstliche Hafeninsel aufzuschütten. Auch dafür hat das Unternehmen, das weltweit operiert, die Schiffe. Und der niederländische Netzbetreiber Tennet hat bereits eine weitere Idee. In der Nordsee soll eine künstliche Insel entstehen, die als großes Verteilkreuz für Windenergie dienen soll. Weiter entfernte Windparks sollen daran angeschlossen werden. Mit dem gewonnenen Strom soll auf der Insel Wasserstoff erzeugt werden, den Schiffe aus dem Hafen zum Festland transportieren können. Außerdem soll es Hotels für Techniker geben sowie einen Strand. Ein Trip zum „Electric Island“ könnte auch für Touristen interessant werden. Vor 2030 rechnet Pieter van Oord jedoch nicht damit. Aber klar ist: Die Zukunft – sie besteht aus Chancen.