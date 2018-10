Ob wieder ICEs nach Bremerhaven fahren werden, ist fraglich. (Daniel Reinhardt)

Seit mehr als 15 Jahren ist Bremerhaven vom Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn abgeschnitten. Immerhin gibt es noch einen ICE, der zumindest den Namen Bremerhaven trägt. Doch plötzlich gibt es eine Chance, dass bald wieder Fernzüge in die Seestadt fahren. So will es zumindest das Positionspapier von Verkehrsminister Andreas Scheuer.

Ob deshalb wieder ICEs nach Bremerhaven düsen, ist jedoch mehr als fraglich. Bei dem am Dienstag vorgestellten Konzept handelt es sich lediglich um den „ersten Gutachterentwurf im Rahmen des Zukunftsbündnisses Schiene“. Beteiligt waren daran zahlreiche Institutionen, die Deutsche Bahn aber nicht. Doch gerade die ist der entscheidende Faktor bei der Frage, ob Bremerhaven wieder an den Fernverkehr angebunden wird.

Schließlich liegt der Fernverkehr komplett in ihrer Hand. Der Bund oder die Länder sind hier im Gegensatz zum Nahverkehr völlig außen vor. Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass die Bahn dem Vorstoß folgen wird. Hätte das Unternehmen tatsächlich ein Interesse daran, Bremerhaven wieder mit Fernverkehrszügen zu bedienen, würden die ICEs schon längst wieder rollen.