Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher ist in Bremen geboren. (Daniel Bockwoldt /dpa)

Ist es für Sie als Hamburgs Bürgermeister ein besonderes Gefühl, auf dem Kapitänstag in Bremen die Festrede zu halten, zumal Sie in Bremen geboren sind?

Peter Tschentscher: Ja, ich bin in Bremen geboren und habe einige Jahre als Kind hier gelebt. Dadurch entsteht eine besondere Verbindung, auch wenn Hamburg natürlich meine Heimatstadt ist.

… hat auch eine große wirtschaftliche Bedeutung für Deutschland und ist in einigen Segmenten sogar führend - wie beim Umschlag von Autos.

Konkurrenz belebt das Geschäft, heißt es, aber ich sehe die norddeutschen Häfen nicht in erster Linie als Konkurrenten. Sie haben unterschiedliche Profile und Stärken und arbeiten in grundlegenden Fragen gut zusammen. Gemeinsam können wir unsere Interessen als Hafenstädte im Bund und bei der Europäischen Kommission besser vertreten. Deshalb pflegen wir in Politik und Verwaltung auch den Dialog und Austausch – zum Beispiel im Rahmen des jährlichen Hafenentwicklungsdialogs oder bei der Konferenz Norddeutschland.

Ja. Wir nehmen in Hamburg grundsätzlich keinen Einfluss auf das operative Geschäft von Unternehmen.

Wir sind auf der Höhe der Zeit, aber die maritime Wirtschaft steht insgesamt vor neuen Aufgaben. Die Unternehmen müssen klimafreundlicher werden und die Digitalisierung nutzen, um ihre Effizienz und die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Die norddeutschen Bundesländer haben eine gemeinsame Wasserstoffstrategie entworfen und verfolgen gemeinsame regenerative Energieprojekte im Programm NEW 4.0. In der Digitalisierung arbeiten wir so zusammen, dass alle die Erfahrungen der anderen nutzen können.

Mit der Fahrrinnenanpassung der Elbe ist der Hamburger Hafen in Zukunft auch für die größten Containerschiffe gut erreichbar. Die Größenentwicklung der Schiffe stößt mittlerweile auch an ihre Grenzen. Die wirtschaftlichen Vorteile werden immer kleiner, die Nachteile im operativen Betrieb und im Netzwerk der Logistik immer größer. Ich gehe davon aus, dass wir mit der aktuellen Elbvertiefung in Hamburg für die Zukunft gut aufgestellt sind.

Die Terminals müssen in Zukunft zu 100 Prozent CO₂-frei arbeiten. Durch eine Landstromversorgung der Container- und Kreuzfahrtschiffe können Schadstoffemissionen der Luft ganz vermieden werden. Das ist der Weg für die Häfen. Zugleich müssen wir die Reedereien mit umweltfreundlichen Kraftstoffen versorgen, also mit Flüssiggas LNG und in Zukunft vermutlich auch mit regenerativem Wasserstoff. Die umwelt- und klimafreundliche Technologieentwicklung muss an Land und auf den Schiffen Hand in Hand gehen.

(lacht) Da fällt mir nicht viel ein. Durch die direkte Lage an der Nordsee ist Bremerhaven besser erreichbar. Andererseits ist der lange Transportweg über die Elbe ins Landesinnere ein ökologischer und wirtschaftlicher Vorteil. Es gibt nämlich keinen umweltschonenderen und kostengünstigeren Transportweg als das Wasser.

Hamburg hat im letzten Jahr eine Umweltkomponente des Hafengeldes eingeführt. Das kann man auch anderen Häfen sehr empfehlen.

Ich habe schon Hafenrundfahrten in Bremen gemacht und bin sehr oft im Hamburger Hafen unterwegs – zuletzt auf einer Barkasse mit dem chinesischen Vizepräsidenten und danach noch einmal mit Schnellbooten von Greenpeace.

Zur Person

Peter Tschentscher (53) war als Arzt tätig, bis er 2011 Hamburgs Finanzsenator wurde und später auf Olaf Scholz als Bürgermeister folgte. Am Freitag kommt der SPD-Politiker zum Kapitänstag nach Bremen.