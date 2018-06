Ulf Brothuhn. (Dustin Weiss)

Bremen. Ulf Brothuhn ist zufrieden. Das vergangene Geschäftsjahr der Bremischen Volksbank verlief aus seiner Sicht hervorragend. Die Marke einer Bilanzsumme von einer Milliarde Euro konnte fast überschritten werden, der Gewinn lag nach Steuern bei 6,4 Millionen Euro. Auf der Vertreterversammlung am Donnerstag gab es für die Mitglieder der Volksbank darum zusätzlich zur Dividende von zwei Prozent erneut eine Bonuszahlung.

Doch der Vorstandschef hat für die Gäste an diesem sommerlichen Abend nicht nur gute Nachrichten vorbereitet. Dies kündigte sich schon im Vorfeld der Veranstaltung bei einem Gespräch mit dem WESER-KURIER an. Klar wurde: Brothuhn beschäftigt die Zukunft Bremens. Die bereitet ihm, anders als sein Unternehmen in einer Branche des immensen Umbruchs, durchaus Sorgen. „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine Veränderung in dieser Stadt brauchen. Das ist die Kernbotschaft.“ Damit wolle er keineswegs Wahlkampf für den Spitzenkandidaten der CDU, Carsten Meyer-Heder, betreiben und sich für eine andere Partei an der Regierung einsetzen. „Es braucht ein anderes Bewusstsein und Denken bei allen politischen Kräften.“ Das große Ziel des Senats unter der Überschrift „Wachsende Stadt“ sei richtig. Es decke sich natürlich auch mit dem Interesse seiner Bank, sagt Brothuhn. Doch es passiere zu wenig, um das Ziel zu erreichen. „Bremer verlassen derzeit die Stadt.“ Familien hätten Probleme, ein bezahlbares Eigenheim zu finden, und zögen in Bremens Speckgürtel nach Achim, Oyten oder Lilienthal. Reihenhäuser kosteten in gewissen Lagen 400 000 Euro. „Das ist eine Menge Holz. Woraus resultiert der Preis? Angebot und Nachfrage.“ Darum gelte es, mehr Bauflächen auszuweisen.

Doch auch Baugenehmigungen bräuchten in Bremen zu lange Zeit. Das erlebe auch die Bremische Volksbank, die in der Kurfürstenallee ein Grundstück neu planen wolle. „Wir sind seit eineinhalb Jahren in Abstimmungsgesprächen mit der Stadtbaudirektorin und ihrer Behörde und haben noch keine Baugenehmigung. Optimistisch rechnet unser Verantwortlicher damit bis Ende des Jahres.“ Insgesamt seien etwa 50 Wohnungen für den Verkauf und die Vermietung angedacht, davon ein Anteil an Sozialwohnungen. „Was ist daran so komplex?“, fragt Brothuhn. Es brauche eine leistungsfähige Verwaltung, die sich zudem auch konstruktiv mit dem Bedarf an Gewerbeflächen befasse. „Da würde sicherlich mehr gehen.“ Luft nach oben gibt es Brothuhn zufolge auch bei der Verkehrsführung. Das zeige die Überseestadt.

Brothuhn sieht die von Carsten Sieling (SPD) angekündigte Zeitenwende derweil kritisch. Bremen steht ab dem Jahr 2020 deutlich mehr Geld für den Haushalt zur Verfügung. Doch es werde nicht gelingen, dadurch dramatisch die Lebensverhältnisse in der Stadt zu verändern, befürchtet Brothuhn. „Das bedeutet für mich nicht Zeitenwende. Die Schulden gehen auch nicht ohne Weiteres weg.“ Es sei schwierig, dabei mit Bremens überdurchschnittlichem Wachstum zu argumentieren. „Das ist rechnerisch richtig. Aber ich muss mir angucken, von wo ich eigentlich komme.“

„Das treibt mich alles um.“

Die vom Senat eingesetzte Zukunftskommission sei ein mögliches Instrument. Dennoch: „Vielleicht ist das eine blauäugige Vorstellung. Ich erwarte von denjenigen, die Verantwortung tragen, dass sie selber eine Vorstellung entwickeln. Die vermisse ich. Ich sehe keine Vision in dieser Stadt.“ Die Rahmenbedingungen für Achim und Rotenburg, sie gehören ebenfalls zum Geschäftsgebiet der Volksbank, schätzt Brothuhn dagegen durchweg positiv ein. Das betonte er auch am Abend bei der Vertreterversammlung, zu der etwa 100 Gäste in das Haus der Wissenschaft kamen. Derzeit sei jeder vierte Kunde auch Mitglied der Bank, so der Vorstandschef.

Bremen müsse wieder attraktiv für auswärtige Fachkräfte werden, sagte Brothuhn zuvor im Gespräch mit Verweis auf die Kritik des Personalvorstands von OHB. „Das ist im Moment nicht der Fall.“ Deshalb brauche es ein anderes Klima. Der Fachkräftemangel sei in jedem zweiten Gespräch die größte Sorge der Unternehmen. Die Volksbank sei selbst betroffen: Einen vierten Kandidaten zum Ausbildungsstart in diesem Jahr habe man bisher nicht gefunden. Eigentlich sollten sogar fünf Stellen besetzt werden.

Brothuhn sagte, er habe mit seinem Kollegen im Vorstand, Detlev Herrmann, diskutiert, ob er die Punkte auf der Versammlung zum Thema machen solle. Und er habe sich gefragt: Was hat das mit der Bremischen Volksbank zu tun? „Ich muss das nicht zu meiner Sache machen. Ich kann meinen Job machen. Aber wir wollen tolle Rahmenbedingungen für unsere Zielkunden. Da muss man so etwas ansprechen und ansprechen dürfen.“ Dabei beschäftigte ihn auch die Frage der Lebensqualität in Stadtteilen wie Oslebshausen oder Blumenthal: „Das treibt mich alles um.“