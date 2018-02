Einigung betrifft 140.000 Beschäftigte

IG Metall Küste und Nordmetall übernehmen Pilotabschluss

IG Metall Küste und Nordmetall haben den Pilotabschluss in der Metallindustrie im Südwesten übernommen. Die Einigung sei am Donnerstagabend erfolgt, wie beide Seiten am Freitag mitteilten.