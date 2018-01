In der Vergangenheit war es schon öfter zu Streiks der IG Metall gekommen. (dpa)

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie will die Gewerkschaft IG Metall ab kommendem Montag mit Warnstreiks im Nordwesten den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. In einer ersten Welle von Protestaktionen sollen ab dem 8. Januar die Beschäftigten in mehr als 140 Betrieben dazu aufgerufen werden, die Arbeit kurzfristig niederzulegen. „Wir sind nach zwei Verhandlungsrunden noch kein Stück weiter“, sagte Meinhard Geiken, Bezirksleiter der IG Metall Küste, in Hamburg. „Das Angebot der Arbeitgeber ist für uns kein Angebot.“

Beginnen sollen die Aktionen in kleineren niedersächsischen Betrieben in Oldenburg und Dinklage. Ihren ersten Höhepunkt soll die Warnstreik-Welle dann am kommenden Donnerstag und Freitag erreichen. In Bremen soll im Laufe der Woche unter anderem das Daimler-Werk bestreikt werden. Für den 18. Januar plant die IG Metall eine Großkundgebung in der Hansestadt mit zwei Demonstrationszügen. An diesem Tag treffen sich Arbeitgeber und Gewerkschaft zu ihrer dritten Verhandlungsrunde in Bremen. In den dortigen Betrieben soll es dann nochmals zu Warnstreiks kommen.

Vor allem das Thema Arbeitszeit ist in der aktuellen Tarifrunde strittig. Die IG Metall verlangt einen Anspruch der Beschäftigten auf eine individuelle Verkürzung ihrer Arbeitszeit und will dafür auch einen Lohnausgleich durchsetzen. Der Arbeitgeberverband Nordmetall lehnt dies strikt ab. Außerdem fordert die Gewerkschaft sechs Prozent mehr Lohn für die rund 140.000 Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie.

„Ich glaube, dass es schwierige Verhandlungen werden“, sagte Geiken. Sollte es in der dritten Runde der Tarifgespräche keine Bewegung geben, werde die IG Metall kurzfristig über eine Ausweitung der Aktionen und auch über 24-stündige Warnstreiks entscheiden, drohte der Bezirksleiter. Bis Ende Januar müsse klar sein, worüber man weiter verhandeln könne. Ansonsten drohe eine Urabstimmung über reguläre Streiks. „Wenn wir in den Verhandlungen nicht weiterkommen, können wir sofort reagieren“, so der Gewerkschaftsfunktionär.

Wegen der guten Auftragslage und der starken Auslastung vieler Werke können die Gewerkschaften die Betriebe auch mit punktuellen Aktionen empfindlich treffen. Bei Unternehmen wie Daimler, Airbus oder auch in der norddeutschen Werftindustrie herrscht derzeit Hochkonjunktur. Ihre hohe Lohnforderung begründet die IG Metall mit der guten wirtschaftlichen Situation der Branche. Ein Anrecht auf individuelle Verkürzung der Arbeitszeit entspreche dem Wunsch vieler Beschäftigter, für die Betreuung von Kindern oder die Pflege von Angehörigen im Job kürzer treten zu können.