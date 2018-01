Der Grundstein für Ikeas Online-Offensive: Bürgermeister Andreas Bellmann (links), Verteilzentren-Managerin Claudia Dahlke und Ikea-Deutschland-Expanionschef Johannes Ferber auf der Elsdorfer Bausteller. (Daniel Chatard)

Besuch in Elsdorf, niedersächsische Provinz, 30 Autobahnminuten von Bremen entfernt. Ein schwedisches „Hej“ prangt auf dem Begrüßungsbanner, das über der Bühne im Festzelt baumelt. Auf den Tischen stehen Topfpflanzen, leuchtend grün und künstlich. Neben ihnen wurden milchig-weiße Duftkerzen in Gläsern drapiert.

Auf der Bühne spielt ein deutsch-schwedisches Duo Gitarren-Folk-Nummern. Dazu gibt es Köttbullar mit Preiselbeeren. Die bekannte Ikea-Inszenierung sitzt. In Elsdorf gibt sich der internationale Einrichtungskonzern als putziger Wohlfühl-Schweden-Markt.

Die Dekoartikel, von denen man nie wusste, dass man sie braucht, sie dann aber doch kauft, ausversehen, im Affekt. Die Fleischbällchen, mit denen ein Besuch bei Ikea zu enden hat, allein schon der Routine wegen. In Elsdorf erinnert das Unternehmen noch mal kurz an die alte Ikea-Welt, an das, was es erfolgreich gemacht hat. Dabei soll hier, im niedersächsischen Nirgendwo an der Autobahn 1, der Grundstein für ein neues Ikea gelegt werden. Ein Ikea nach selbstabgeholten und selbstaufgebauten Möbeln. Nach Impulskäufen und Köttbullar.

Ikea hat es eilig

Umrahmt von Feldern, Fichten und Windrädern entsteht im Elsdorfer Gewerbegebiet ein neues Warenverteilzentrum für Ikea, das deutschlandweit fünfte des Unternehmens. Ab Herbst 2018 sollen vom Landkreis Rotenburg aus Ikea-Produkte, die online bestellt wurden, an Kunden in ganz Norddeutschland geliefert werden.

Knapp 60 Millionen Euro investiert der Konzern in den neuen Standort. In Elsdorf will Ikea den Grundstein für eine Offensive im Onlinehandel legen. Der Einrichtungskonzern hat lange gezögert und gefremdelt mit dem Onlinegeschäft. Nun soll sich das ändern. Elsdorf ist nur der Anfang. Ikea will neue Wege im Netz gehen. Das Unternehmen ist dabei, den Vertrieb umzukrempeln, und plant, bundesweit sieben weitere Verteilzentren zu bauen.

Ikea-Führungspersonal und die lokale Politik haben sich auf der Elsdorfer Baustelle, einer kilometerlangen Endlos-Pfütze, zusammengefunden. Die Grundsteinlegung, ohnehin eine symbolische Angelegenheit, ist an diesem Januartag besonders sinnbildlich zu nehmen. Während die Runde ein Spaghettiglas samt aktuellem Möbelkatalog einmauert, ruhen die ringsum stehenden Bagger zwar, doch begonnen haben die Bauarbeiten längst. Ikea hat es eilig.

Neue Strategie gesucht

„Wir haben hier unheimlich viel Zeit gespart", sagt Ikea-Expansionschef Johannes Ferber. Auch in Bremen habe man sich nach einem möglichen Standort für das Verteilzentrum umgeschaut. In Elsdorf aber ging alles schneller. Das Grundstück war baureif, Anbindung, Kreisverkehr, Autobahn, alles schon da gewesen. Noch am Tag der Besichtigung habe man den Zuschlag vom Bürgermeister bekommen. „Das hat uns zwei, vielleicht drei Jahre Vorlauf gespart.“ Zeit, die Ikea momentan nicht hat.

„Die Branche hat den Onlinehandel erst spät für sich entdeckt“, sagt André Kunz vom Handelsverband Möbel und Küchen. „Man war der Meinung, Möbel seien nur bedingt internetfähig, weil der Kunde sitzen, anfassen, liegen möchte.“ Lange diente Ikeas Onlineauftritt als digitales Beiwerk zum gedruckten Katalog, eine hübsche Produktübersicht, mehr nicht. Anno 2018 funktioniert das nicht mehr.

„Wir stehen vor einem großen Umbruch, einer Neuausrichtung“, sagt Ferber. Deutschland ist für Ikea der wichtigste Markt der Welt. Und einer, der kaum noch wächst. Trotz neu eröffneter Möbelhäuser legte der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr nur um 2,4 Prozent zu. Im Konzern wissen sie: Die Strategie muss sich ändern.

Die kleine Revolution

Allein auf große Verkaufshäuser am Rande von Städten zu setzen, genügt nicht mehr. Ikea muss online wachsen. Erst fünf Prozent des Gesamtumsatzes erzielt der Einrichtungskonzern im Netz. Das soll, ja muss sich bald ändern, sagt Ferber: „Wir planen, dass der Onlinehandel in zehn Jahren zwischen 15 bis 25 Prozent unseres Gesamtumsatzes ausmacht.“ Wie soll das funktionieren?

In den USA und China will Ikea das Sortiment künftig auch über externe Onlinehändler wie Amazon oder Alibaba anbieten. Für den Konzern bedeutet das eine kleine Revolution: Nie zuvor wurden neue Ikea-Möbel von anderen Unternehmen verkauft. „In Deutschland ist das für uns definitiv kein Thema“, sagt Ferber. „Viel lieber bauen wir unseren Shop aus.“

Die Rechnung des Expansionschefs geht ungefähr so: Wenn die Kunden erst einmal merken, dass selbst Betten in ein paar Tagen bei ihnen sind, werden auch die bei Ikea einkaufen, die bislang keine Lust auf einen stressigen Sonnabend im Möbelhaus zwischen vollen Parkplätzen und langen Schlangen an der Kasse hatten.

Ikea testet Virtual Reality

„Wir brauchen kürzere Wege und schnellere Lieferzeiten, um diese Kunden vom Angebot im Internet zu überzeugen“, sagt Ferber. Wer in Bremen wohnt und online bestellt, soll ab Herbst 2018 nicht länger als drei Tage auf seine Möbel warten. Früher verschickte Ikea seine Waren meist per Spedition, bis zu 75 Euro konnte das kosten. Nun soll sich das ändern, schon jetzt werden Kleinteile für unter vier Euro versendet. Das Verteilzentrum in Elsdorf soll diese Entwicklung beschleunigen.

Und was, wenn sich die Kunden weiterhin lieber im Laden überzeugen wollen, wie gut das Sofa ins Wohnzimmer passt? Für die testet Ikea gerade Virtual-Reality-Brillen. Bald sollen Kunden Möbel in ihre Wohnung projizieren können, um zu prüfen, wie sie passen. Ob das reichen wird? Johannes Ferber sagt: „Das weiß niemand so genau.“ Sicher ist: Köttbullar allein werden nicht genügen.