Der Grundstein ist gelegt: Im Elsdorfer Gewerbegebiet an der Autobahn 1 im Landkreis Rotenburg wird ein Distributionszentrum für Ikea entstehen. Ab Herbst 2018 sollen von Elsdorf aus online bestellte Ikea-Produkte an Kunden in ganz Norddeutschland geliefert werden.

Der schwedische Einrichtungskonzern ist Bauherr und Eigentümer des Warenverteilzentrums. Knapp 60 Millionen Euro investiert Ikea in den neuen Standort. Das deutschlandweit erst fünfte Distributionszentrum des Unternehmens wird von der BLG Logistics Group betrieben. Etwa 110 Mitarbeiter will die BLG in Elsdorf einsetzen, um künftig Möbel in Norddeutschland auszuliefern. Bereits seit 1997 ist das Bremer Unternehmen für Ikea tätig. In Erfurt etwa betreibt die BLG einen der weltweit größten Lagerstandorte des Möbelkonzerns.

„Elsdorf liegt zentral in Norddeutschland und nahe der Hafenstädte Hamburg und Bremen“, erklärte Claudia Dahlke, Ikea-Managerin für Distributionszentren, die Wahl des Standorts. Das neue Lager soll Ikea besser für das Online-Geschäft aufstellen. Noch tut sich der Konzern mit dem digitalen Handel schwer: Erst fünf Prozent des Gesamtumsatzes erzielt Ikea aktuell mit Online-Verkäufen. Künftig soll sich das ändern. „Wir planen, dass der Online-Handel in zehn Jahren zwischen 15 bis 25 Prozent unseres Gesamtumsatzes ausmacht“, sagte Ikea-Expansionschef Johannes Ferber.

Mit einem dichteren Netz von Warenverteilzentren will Ikea die Grundlage für eine Zukunft als digitales Möbelversandhaus schaffen. „Wir brauchen kürzere Wege und schnellere Lieferzeiten, um die Kunden vom Angebot im Internet zu überzeugen“, sagte Ferber. Wer in Bremen wohnt und online bestellt, soll ab Herbst 2018 nicht länger als drei Tage auf seine Möbel warten.